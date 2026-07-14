Gobernador de Michoacán revela 60 escoltas federales para Grecia Quiroz

Cifra distinta a los 21 elementos de Sedena que la presidenta Sheinbaum había confirmado en noviembre de 2025

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante una declaración sobre el esquema de seguridad de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

Alfredo Ramírez Bedolla informó que Grecia Quiroz cuenta con un esquema de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la SSPC.

Facebook/Grecia Quiroz
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 14, 2026
Mariana Torres García

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Uruapan, Michoacán, 14 de julio.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, cuenta con 60 elementos de seguridad federal para su protección personal.

El mandatario estatal ofreció la cifra al ser cuestionado por la prensa sobre los recorridos de seguridad que la alcaldesa ha retomado en el municipio. Según explicó, el equipo está integrado por personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con capacitación especializada en custodia y protección de funcionarios.

"Entiendo que tiene 60 elementos de seguridad federal a su disposición, para su seguridad personal, tanto elementos de la Guardia Nacional, de Defensa, como elementos especializados en custodia, en escolta, también de la federación", señaló Ramírez Bedolla.

La cifra difiere de la que había dado a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, cuando confirmó en su conferencia matutina que el gobierno federal había asignado 21 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la seguridad de la alcaldesa: siete escoltas en primer círculo y 14 en segundo círculo.

Sheinbaum precisó entonces que la medida respondía a una solicitud de apoyo de la propia Quiroz, y que además contaba con policía municipal.

Ninguna de las dos autoridades ha ofrecido un desglose oficial documentado que concilie ambas cifras; se trata de declaraciones en momentos distintos, sin que se haya confirmado si la cifra de noviembre fue ampliada posteriormente o si corresponde a un conteo distinto dentro del esquema de seguridad.

Quiroz asumió la alcaldía el 5 de noviembre de 2025, cuatro días después del asesinato de su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan. Las autoridades atribuyeron el homicidio a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía de Michoacán ha reportado la detención de 25 personas relacionadas con el caso, entre ellas siete escoltas de Manzo, y mantiene una orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, entonces jefe de escoltas del alcalde.

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