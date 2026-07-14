San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Festival Sabor a Mar La Estancia 2026 reunió a más de 8 mil personas en la comunidad de La Estancia y generó una derrama económica cercana a 1 millón 200 mil pesos, informó la Coordinación de Festivaleando.
La cifra de asistencia superó en más de 60% la proyección inicial de 5 mil visitantes calculada por los organizadores antes del evento, según lo reportado previamente por Rotativo. La derrama económica también resultó superior a la estimación previa de 700 mil pesos.
José Francisco Landeras Layseca, dirigió un mensaje a la comunidad durante el evento. rotativo.com.mx
Paulino Moreno Paz, titular de la Coordinación de Festivaleando, indicó que entre los asistentes hubo personas provenientes de San Juan del Río, Amealco, el Estado de México, Querétaro capital y Monterrey. Señaló además que el festival incluyó una ruta de corredores de casi 15 kilómetros.
La cooperativa de pescadores de La Estancia ofreció mojarra frita como uno de sus platillos principales rotativo.com.mx
El síndico municipal José Francisco Landeras Layseca participó en el evento en representación del gobierno de San Juan del Río.
La organización del festival involucró al Comité de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Comité de Fiestas Patronales, el Comisariado Ejidal La Estancia, el Comité de la Primaria Maestro Rafael Ramírez, la Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola La Estancia y la Delegación de la comunidad.
Uno de los puestos de fruta y bebidas instalados durante la jornada. rotativo.com.mx
Participaron 25 negocios en la zona gastronómica y 15 más en la zona de postres y snacks, todos operados por habitantes de la comunidad. El festival incluyó también un área con artesanos locales, zona infantil y presentaciones artísticas.
Cientos de personas se reunieron bajo la carpa principal del festival, con música en vivo como parte de la programación. rotativo.com.mx
El acceso vehicular a la comunidad estuvo, en los días previos al festival, sujeto a un cobro gestionado por un comité comunitario para financiar obras en el camino de acceso, situación de la que Rotativo informó el 8 de julio ante el señalamiento de vecinos sobre falta de claridad en el manejo de esos recursos.