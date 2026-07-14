Festival La Estancia con Sabor a Mar reúne a 8 mil asistentes en San Juan del Río

El evento reunió a comerciantes de La Estancia, corredores y visitantes de varios estados y superó en más de 60% la afluencia proyectada por los organizadores.

Funcionarios municipales y trabajadoras del festival posan con platillos en un stand patrocinado por Boing

Representantes del municipio recorrieron los stands gastronómicos durante el festival.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Festival Sabor a Mar La Estancia 2026 reunió a más de 8 mil personas en la comunidad de La Estancia y generó una derrama económica cercana a 1 millón 200 mil pesos, informó la Coordinación de Festivaleando.

La cifra de asistencia superó en más de 60% la proyección inicial de 5 mil visitantes calculada por los organizadores antes del evento, según lo reportado previamente por Rotativo. La derrama económica también resultó superior a la estimación previa de 700 mil pesos.

Funcionario municipal dirige un mensaje a los asistentes durante el festival José Francisco Landeras Layseca, dirigió un mensaje a la comunidad durante el evento. rotativo.com.mx

Paulino Moreno Paz, titular de la Coordinación de Festivaleando, indicó que entre los asistentes hubo personas provenientes de San Juan del Río, Amealco, el Estado de México, Querétaro capital y Monterrey. Señaló además que el festival incluyó una ruta de corredores de casi 15 kilómetros.

Mojarras fritas servidas con arroz, pepino, jitomate y lim\u00f3n en el festival de La Estancia La cooperativa de pescadores de La Estancia ofreció mojarra frita como uno de sus platillos principales rotativo.com.mx

El síndico municipal José Francisco Landeras Layseca participó en el evento en representación del gobierno de San Juan del Río.

La organización del festival involucró al Comité de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Comité de Fiestas Patronales, el Comisariado Ejidal La Estancia, el Comité de la Primaria Maestro Rafael Ramírez, la Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola La Estancia y la Delegación de la comunidad.

Trabajadores en un stand de pi\u00f1as y bebidas fr\u00edas durante el festival gastron\u00f3mico Uno de los puestos de fruta y bebidas instalados durante la jornada. rotativo.com.mx

Participaron 25 negocios en la zona gastronómica y 15 más en la zona de postres y snacks, todos operados por habitantes de la comunidad. El festival incluyó también un área con artesanos locales, zona infantil y presentaciones artísticas.

Asistentes conviven bajo la carpa principal del Festival Sabor a Mar en La Estancia, San Juan del R\u00edo. Cientos de personas se reunieron bajo la carpa principal del festival, con música en vivo como parte de la programación. rotativo.com.mx

El acceso vehicular a la comunidad estuvo, en los días previos al festival, sujeto a un cobro gestionado por un comité comunitario para financiar obras en el camino de acceso, situación de la que Rotativo informó el 8 de julio ante el señalamiento de vecinos sobre falta de claridad en el manejo de esos recursos.

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