Ciudad de México, 14 de julio de 2026. — El promedio diario de homicidios dolosos en México bajó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 casos por día, informó este martes la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La cifra convierte a junio en el mes con menor incidencia de este delito desde 2015 y equivale a 41 homicidios menos por día frente al arranque de la administración. El primer semestre de 2026 cerró con un promedio de 49.7 homicidios diarios, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016.

Ocho entidades concentraron 54% de los homicidios dolosos del semestre: Guanajuato (8.8%), Baja California (8.1%) y Chihuahua (7.8%) encabezan la lista, seguidos por Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz, para los cuales la fuente no desglosó porcentaje individual.

Al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, 29 entidades registraron una reducción en homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León.

Por entidad, el Estado de México reportó una baja de 58% en homicidios dolosos, al pasar de 6.6 a 2.8 casos diarios en promedio. Guanajuato acumula una reducción de 68% desde febrero de 2025 —cuando registró su pico con 12.7 casos diarios— hasta los 4.0 de junio pasado, una tendencia sostenida durante 16 meses que las autoridades atribuyen a la detención de generadores de violencia en la entidad.

Guerrero, prioritario para el gobierno federal durante esta administración, redujo en 59% su promedio diario entre octubre de 2024 y junio de 2026. Sonora registró una caída de 63% en el mismo lapso comparado contra septiembre de 2024, al pasar de 4.1 a 1.5 homicidios diarios, mientras que Quintana Roo tuvo la baja más pronunciada, de 85%, al pasar de 2 a 0.3 casos diarios.

Los delitos de alto impacto en su conjunto —que incluyen homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia— acumularon una reducción de 30.2% entre septiembre de 2024 y junio de 2026. En la comparación anual, el promedio diario bajó de 969.4 casos en 2018 a 452.7 en lo que va de 2026, una caída de 54%.

Entre los delitos específicos, el robo de vehículo con violencia cayó 47% desde el inicio de la administración y 58% frente a 2018; el robo a transportista con violencia se redujo 65% en ocho años, de 30.3 a 10.6 casos diarios; el robo a transeúnte con violencia bajó 54% en el mismo lapso, de 208.4 a 95.1, y el robo a negocio con violencia disminuyó 58%, de 161.2 a 67.6 casos diarios.

En la comparación semestral (enero-junio de 2025 contra el mismo periodo de 2026), el feminicidio bajó 10.7%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 9.1%; el secuestro, 26.6%; la extorsión, 6.1%; el robo a vehículo con violencia, 23%, y el robo a negocio con violencia, 13.7%.

Figueroa Franco señaló que la información desagregada por municipio estará disponible en los próximos días en el sitio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Querétaro no figura entre las ocho entidades con mayor concentración de homicidios ni fue mencionado de forma expresa entre las que más redujeron el delito en este reporte. De manera independiente, el estado ha documentado bajas sostenidas propias: el gobernador Mauricio Kuri González expuso ante la Sedena una reducción de 25% en homicidios dolosos entre enero y abril, tras el 29% que reportó la Fiscalía General para el primer trimestre bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. En extorsión, delito que a nivel nacional bajó 6.1% en el semestre, Querétaro opera desde enero una Unidad Especializada en la materia.