Guadalajara, Jalisco, 14 de julio de 2026.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, concluyó este año la renovación total de sus tres tomógrafos, con equipos de 256 cortes expandibles a 512 —lo más actualizado a nivel global—, informó el director de la unidad, Eduardo González Espinoza.

Con la sustitución del tercer y último equipo, el hospital reemplazó de forma definitiva a los tomógrafos anteriores, que habían cumplido su vida útil de alrededor de 20 años, precisó el director.

"Estos dispositivos, que también funcionan las 24 horas, permiten realizar estudios de cuerpo entero en un lapso de dos a tres minutos, agilizando la atención de urgencias, de pacientes hospitalizados, protocolos quirúrgicos y la detección oportuna de patologías", explicó González Espinoza.

El equipo incluye un inyector conectado al sistema digital del hospital, que registra la cantidad de contraste aplicada a cada paciente. rotativo.com.mx

De acuerdo con el director, los tomógrafos dan soporte diagnóstico prácticamente a la totalidad de las especialidades médicas del hospital: permiten detectar desde afectaciones cerebrales —como eventos vasculares hemorrágicos o isquémicos y tumoraciones— hasta padecimientos en el resto del cuerpo, entre ellos tumores renales, pancreáticos, hepáticos y pélvicos.

El jefe del Servicio de Radiología e Imagen del hospital, Raúl Delgadillo Cristerna, detalló la capacidad operativa de los equipos: "El soporte de la mesa es hasta 300 kilos y debido a su rapidez podemos hacer por turno 21 estudios contrastados de cuerpo completo.

La sala fue ambientada con iluminación especial para favorecer la relajación del paciente durante el estudio. rotativo.com.mx

Tenemos también el inyector que nos permite incluso saber la cantidad de contraste que se le aplica al paciente porque todo está registrado en nuestro sistema digital. Además de que tenemos la ambientación del techo para que el paciente esté relajado mientras se le realiza su estudio en cuestión de minutos".

El Centro Médico Nacional de Occidente concentra otras áreas de diagnóstico de alta especialidad, como la Unidad de Radioneurocirugía, que también depende de estudios de tomografía para el tratamiento de casos complicados.

González Espinoza y Delgadillo Cristerna enmarcaron la renovación en la estrategia de modernización de infraestructura de salud del IMSS, impulsada por el director general del instituto, Zoé Robledo, que en 2026 contempla la compra de tomógrafos de 256 cortes para hospitales de todo el país.





Estación de interpretación donde el personal de Radiología e Imagen analiza los estudios de tomografía. rotativo.com.mx

Lo que debes saber

— Los tomógrafos sustituidos habían cumplido alrededor de 20 años de vida útil.

— Los equipos nuevos dan soporte diagnóstico a prácticamente todas las especialidades médicas del hospital.

— La renovación se enmarca en la estrategia nacional de modernización de infraestructura de salud del IMSS.

— La conducen el director de la UMAE, Eduardo González Espinoza, y el jefe de Radiología e Imagen, Raúl Delgadillo Cristerna.

En cifras

— 2 a 3 minutos por estudio de cuerpo completo

— 300 kilos, capacidad máxima de la mesa

— 21 estudios contrastados de cuerpo completo por turno

— 24 horas de operación diaria

— Alrededor de 20 años, vida útil de los equipos sustituidos