San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río realizó la edición 44 del programa "Lunes en San Javier", en la que diez dependencias de la administración ofrecieron atención ciudadana, entrega de apoyos y trabajos de rehabilitación en la comunidad.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de San Javier para dar seguimiento a proyectos de la localidad, en el marco del esquema de recorridos que la administración mantiene en distintas comunidades del municipio, entre ellas San José Galindo y Estancia de Bordos, donde se han replicado jornadas similares.
Dirección de Obra Institucional pintó diez reductores de velocidad. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa y árboles en mesas de atención instaladas en la localidad.
Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a vecinos de San Javier. rotativo.com.mx
La Dirección de Obra Institucional pintó diez reductores de velocidad y colocó señalética vial, en una zona donde ya se habían realizado trabajos de mantenimiento en reductores previos, según registró Rotativo en abril pasado durante labores de bacheo en la misma comunidad.
Especialista realiza revisión de salud visual a vecina de San Javier. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a bajo costo y realizó registros para la adquisición de más productos, además de rehabilitar espacios comunes de la localidad.
Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa en San Javier. rotativo.com.mx
En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Desarrollo Agropecuario, además de Seguridad Pública, y se realizó una campaña de salud visual.
Rehabilitación de espacio comunitario en San Javier rotativo.com.mx
El programa "Becas Municipales" —que el gobierno de San Juan del Río reorientó a educación primaria, especial y superior desde 2024— continúa como uno de los apoyos que la administración canaliza en este tipo de jornadas comunitarias.