San Juan del Río lleva 44ª edición de "Lunes en San Javier" con obras y apoyos

Diez dependencias ofrecieron atención ciudadana, donación de ropa, becas y rehabilitación de espacios en la comunidad.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia conversa con vecinos de San Javier

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante el encuentro con liderazgos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río realizó la edición 44 del programa "Lunes en San Javier", en la que diez dependencias de la administración ofrecieron atención ciudadana, entrega de apoyos y trabajos de rehabilitación en la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de San Javier para dar seguimiento a proyectos de la localidad, en el marco del esquema de recorridos que la administración mantiene en distintas comunidades del municipio, entre ellas San José Galindo y Estancia de Bordos, donde se han replicado jornadas similares.

Personal municipal pinta reductor de velocidad en San Javier Dirección de Obra Institucional pintó diez reductores de velocidad. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa y árboles en mesas de atención instaladas en la localidad.

Entrega de jitomate a bajo costo en San Javier Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a vecinos de San Javier. rotativo.com.mx

La Dirección de Obra Institucional pintó diez reductores de velocidad y colocó señalética vial, en una zona donde ya se habían realizado trabajos de mantenimiento en reductores previos, según registró Rotativo en abril pasado durante labores de bacheo en la misma comunidad.

Campa\u00f1a de salud visual durante Lunes en San Javier Especialista realiza revisión de salud visual a vecina de San Javier. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a bajo costo y realizó registros para la adquisición de más productos, además de rehabilitar espacios comunes de la localidad.

Vecinas de San Javier reciben ropa donada Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa en San Javier. rotativo.com.mx

En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Desarrollo Agropecuario, además de Seguridad Pública, y se realizó una campaña de salud visual.

Trabajadores pintan inmueble comunitario en San Javier Rehabilitación de espacio comunitario en San Javier rotativo.com.mx

El programa "Becas Municipales" —que el gobierno de San Juan del Río reorientó a educación primaria, especial y superior desde 2024— continúa como uno de los apoyos que la administración canaliza en este tipo de jornadas comunitarias.

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