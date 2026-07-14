Danza Ollin Yoliztli de San Juan del Río representará a México en festival de Estambul

La agrupación participará en el 27th Istanbul Büyükçekmece International Culture and Art Festival, con cerca de 18 países.

Integrantes de Ollin Yoliztli reciben la bandera nacional durante la ceremonia

Integrantes de la agrupación reciben la bandera nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó la ceremonia de abanderamiento del Grupo de Danza Ollin Yoliztli, que participará del 21 de julio al 4 de agosto en el 27th Istanbul Büyükçekmece International Culture and Art Festival, en Estambul, Turquía.

Integrante del Grupo de Danza Ollin Yoliztli porta la bandera nacional Integrante de la agrupación porta la bandera nacional durante el abanderamiento. rotativo.com.mx

La ceremonia se realizó en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia de San Juan del Río. Cabrera Valencia felicitó a la agrupación por su próxima presentación en el país euroasiático.

Integrante del Grupo de Danza Ollin Yoliztli porta la bandera nacional Integrantes de la agrupación reciben la bandera nacional. rotativo.com.mx

En el evento se dio a conocer que en el festival participarán agrupaciones de cerca de 18 países.

Roberto Cabrera Valencia conversa con integrantes de Ollin Yoliztli en la ceremonia de abanderamiento El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con integrantes del Grupo de Danza Ollin Yoliztli. rotativo.com.mx

El Festival Internacional de Cultura y Arte de Büyükçekmece es organizado por la Municipalidad Metropolitana de Estambul, opera bajo el auspicio de la UNESCO y es uno de los eventos culturales internacionales de mayor trayectoria de Turquía.

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