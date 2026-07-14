San Juan del Río, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó la ceremonia de abanderamiento del Grupo de Danza Ollin Yoliztli, que participará del 21 de julio al 4 de agosto en el 27th Istanbul Büyükçekmece International Culture and Art Festival, en Estambul, Turquía.
Integrante de la agrupación porta la bandera nacional durante el abanderamiento. rotativo.com.mx
La ceremonia se realizó en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia de San Juan del Río. Cabrera Valencia felicitó a la agrupación por su próxima presentación en el país euroasiático.
Integrantes de la agrupación reciben la bandera nacional. rotativo.com.mx
En el evento se dio a conocer que en el festival participarán agrupaciones de cerca de 18 países.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con integrantes del Grupo de Danza Ollin Yoliztli. rotativo.com.mx
El Festival Internacional de Cultura y Arte de Büyükçekmece es organizado por la Municipalidad Metropolitana de Estambul, opera bajo el auspicio de la UNESCO y es uno de los eventos culturales internacionales de mayor trayectoria de Turquía.