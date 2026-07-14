El Marqués, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un juez de Control vinculó a proceso a Cristian "N" por el delito de robo de vehículo, derivado de hechos ocurridos el 13 de mayo de 2026 en el municipio de El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Según la investigación, el imputado abordó un vehículo propiedad de la víctima, sin autorización, y lo retiró del lugar donde se encontraba estacionado.
Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal de El Marqués intervinieron en coordinación con la estrategia Sinergia y lograron la detención del probable responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó la vinculación a proceso.
El Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El caso se suma a otros procesos recientes por robo de vehículo que la Fiscalía estatal ha judicializado en distintos municipios, con detenciones logradas en coordinación con corporaciones municipales. En noviembre de 2025, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra una persona con el mismo nombre por robo de vehículo con violencia también en El Marqués; no fue posible confirmar si se trata de la misma persona.
Se presume la inocencia del imputado mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme dictada por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.