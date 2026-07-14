Vinculan a proceso a hombre por robo de vehículo en El Marqués

Un juez impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses para la investigación complementaria.

Tarjeta informativa de la Fiscalía General de Querétaro sobre vinculación a proceso por robo de vehículo en El Marqués

El imputado fue vinculado a proceso por robo de vehículo en El Marqués y quedó en prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un juez de Control vinculó a proceso a Cristian "N" por el delito de robo de vehículo, derivado de hechos ocurridos el 13 de mayo de 2026 en el municipio de El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Según la investigación, el imputado abordó un vehículo propiedad de la víctima, sin autorización, y lo retiró del lugar donde se encontraba estacionado.

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal de El Marqués intervinieron en coordinación con la estrategia Sinergia y lograron la detención del probable responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó la vinculación a proceso.

El Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso se suma a otros procesos recientes por robo de vehículo que la Fiscalía estatal ha judicializado en distintos municipios, con detenciones logradas en coordinación con corporaciones municipales. En noviembre de 2025, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra una persona con el mismo nombre por robo de vehículo con violencia también en El Marqués; no fue posible confirmar si se trata de la misma persona.

Se presume la inocencia del imputado mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme dictada por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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