Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un trabajador de la empresa contratista que ejecuta las obras del Dren Peñuelas murió este lunes tras sufrir una caída mientras realizaba sus labores, informó el municipio de Querétaro.
Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudió al lugar y brindó atención al hombre, quien fue trasladado al Hospital General de Querétaro, donde perdió la vida pese a los esfuerzos de los médicos, de acuerdo con el comunicado.
Según la información oficial, el trabajador contaba con el equipo de seguridad requerido al momento del accidente. La empresa HD, contratista de la obra, se ha mantenido en contacto con la familia de la persona fallecida y la está acompañando, añadió el municipio.
El comunicado no detalló las circunstancias específicas de la caída ni el punto de la obra donde ocurrió, tampoco precisó si alguna autoridad laboral intervendrá en la revisión del caso.
El gobierno municipal expresó que lamenta el accidente laboral, que se mantendrá en contacto con los familiares y que estará atento a que la empresa atienda las necesidades de la familia del fallecido.
El Dren Peñuelas es una obra de infraestructura pluvial en la zona norte de la capital, con una inversión reportada de 209 millones de pesos que abarca red sanitaria, agua potable y nuevos cajones pluviales. En junio pasado, Obras Públicas municipal informó que el dren operó de forma adecuada ante las lluvias al desalojar los escurrimientos de la cuenca.