Muere trabajador tras caída en obras del Dren Peñuelas en Querétaro

El hombre fue trasladado al Hospital General de Querétaro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos, informó el municipio de Querétaro.

Trabajos de construcción en el Dren Peñuelas, donde un trabajador de una empresa contratista sufrió una caída que le costó la vida en Querétaro.

El municipio de Querétaro informó que el trabajador accidentado en las obras del Dren Peñuelas falleció en el Hospital General tras ser atendido por cuerpos de emergencia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un trabajador de la empresa contratista que ejecuta las obras del Dren Peñuelas murió este lunes tras sufrir una caída mientras realizaba sus labores, informó el municipio de Querétaro.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudió al lugar y brindó atención al hombre, quien fue trasladado al Hospital General de Querétaro, donde perdió la vida pese a los esfuerzos de los médicos, de acuerdo con el comunicado.

Según la información oficial, el trabajador contaba con el equipo de seguridad requerido al momento del accidente. La empresa HD, contratista de la obra, se ha mantenido en contacto con la familia de la persona fallecida y la está acompañando, añadió el municipio.

El comunicado no detalló las circunstancias específicas de la caída ni el punto de la obra donde ocurrió, tampoco precisó si alguna autoridad laboral intervendrá en la revisión del caso.

El gobierno municipal expresó que lamenta el accidente laboral, que se mantendrá en contacto con los familiares y que estará atento a que la empresa atienda las necesidades de la familia del fallecido.

El Dren Peñuelas es una obra de infraestructura pluvial en la zona norte de la capital, con una inversión reportada de 209 millones de pesos que abarca red sanitaria, agua potable y nuevos cajones pluviales. En junio pasado, Obras Públicas municipal informó que el dren operó de forma adecuada ante las lluvias al desalojar los escurrimientos de la cuenca.

sucesos seguridad accidente infraestructura

Reciente

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.
Legislatura

Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.

La titular de la CEI, Sonia Carrillo, y personal de la dependencia frente al talud derrumbado, con una excavadora visible en la parte superior.
Querétaro

Derrumbe deja 4 mil m³ de roca sobre la Carretera Estatal 100 en Cadereyta

El desprendimiento se registró la noche del lunes en el kilómetro 63, tramo San Pablo–Higuerillas; la CEI prevé liberar el paso el miércoles.

Diputado Paul Ospital posa junto a médicos tradicionales de Querétaro tras la entrega de constancias en el Congreso del Estado.
Legislatura

Médicos tradicionales reciben constancias en el Congreso de Querétaro

El diputado Paul Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor de la medicina tradicional queretana.