Vinculan a proceso a hombre que amenazó con arma de fuego en Tequisquiapan

El imputado regresó con armas de fuego y piedras tras una agresión durante un festejo en la comunidad de Tequisquiapan.

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre la vinculación a proceso de un hombre por amenazas en Tequisquiapan

El imputado fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tequisquiapan, 14 de julio.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) obtuvo la vinculación a proceso de José David "N" por el delito de amenazas, luego de que el imputado presuntamente agrediera físicamente a un asistente, amenazara de muerte a otras dos personas y accionara un arma de fuego en varias ocasiones durante un festejo religioso en la comunidad de San José La Laja, el pasado 29 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la fiscalía, durante el festejo realizado en la iglesia de la comunidad, el imputado comenzó a provocar a los asistentes. Al concluir el evento, presuntamente agredió verbalmente a uno de los presentes y físicamente a otro que intervino para detener la agresión.

Posteriormente, el señalado regresó al lugar portando armas de fuego y piedras, por lo que los asistentes buscaron resguardo en el atrio de la iglesia. Desde el exterior, presuntamente amenazó de muerte al ofendido y a otra persona, además de disparar el arma en diversas ocasiones.

Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó diversos actos de investigación que permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada.

En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José David "N", le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria. La fiscalía no detalló la duración de dicho plazo.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

Reciente

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.
Legislatura

Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.

La titular de la CEI, Sonia Carrillo, y personal de la dependencia frente al talud derrumbado, con una excavadora visible en la parte superior.
Querétaro

Derrumbe deja 4 mil m³ de roca sobre la Carretera Estatal 100 en Cadereyta

El desprendimiento se registró la noche del lunes en el kilómetro 63, tramo San Pablo–Higuerillas; la CEI prevé liberar el paso el miércoles.

Diputado Paul Ospital posa junto a médicos tradicionales de Querétaro tras la entrega de constancias en el Congreso del Estado.
Legislatura

Médicos tradicionales reciben constancias en el Congreso de Querétaro

El diputado Paul Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor de la medicina tradicional queretana.