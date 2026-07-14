Tequisquiapan, 14 de julio.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) obtuvo la vinculación a proceso de José David "N" por el delito de amenazas, luego de que el imputado presuntamente agrediera físicamente a un asistente, amenazara de muerte a otras dos personas y accionara un arma de fuego en varias ocasiones durante un festejo religioso en la comunidad de San José La Laja, el pasado 29 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la fiscalía, durante el festejo realizado en la iglesia de la comunidad, el imputado comenzó a provocar a los asistentes. Al concluir el evento, presuntamente agredió verbalmente a uno de los presentes y físicamente a otro que intervino para detener la agresión.
Posteriormente, el señalado regresó al lugar portando armas de fuego y piedras, por lo que los asistentes buscaron resguardo en el atrio de la iglesia. Desde el exterior, presuntamente amenazó de muerte al ofendido y a otra persona, además de disparar el arma en diversas ocasiones.
Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó diversos actos de investigación que permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada.
En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José David "N", le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria. La fiscalía no detalló la duración de dicho plazo.