Kuri pide respaldo de CFE para resolver fallas eléctricas en Querétaro

El encuentro con la directora general de la CFE ocurre semanas después de que el gobierno estatal documentara 416 fallas eléctricas y la paraestatal negara cortes prolongados.

El gobernador Mauricio Kuri se reúne con la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para abordar las fallas en el suministro eléctrico en Querétaro.

Mauricio Kuri planteó a la directora general de la CFE la necesidad de fortalecer la infraestructura eléctrica para reducir las fallas en el servicio en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio.- El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, para solicitar el respaldo de la paraestatal ante los problemas de intermitencia y los cortes en el suministro eléctrico que afectan a distintos municipios de Querétaro, informó el gobierno estatal.

De acuerdo con el comunicado, el mandatario pidió fortalecer la infraestructura eléctrica del estado y reiteró la disposición de su administración para trabajar de manera coordinada con la Federación y la CFE.

El boletín no detalla qué municipios en específico se abordaron en la reunión ni si hubo algún compromiso concreto, plazo o monto de inversión por parte de la paraestatal.

El encuentro se da semanas después de que funcionarios del gobierno estatal —encabezados por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres— documentaran en una rueda de prensa 416 fallas eléctricas de la CFE durante el primer semestre de 2026, cifra que motivó la compra de plantas de luz de emergencia por parte del estado y un llamado directo a la paraestatal para atender los reportes ciudadanos.

Días antes de la reunión con Kuri, la CFE había desmentido públicamente que existieran cortes prolongados en el estado y reportó una reducción del 40 por ciento en las interrupciones respecto a 2025.

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