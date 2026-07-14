Querétaro, 14 de julio.- El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, para solicitar el respaldo de la paraestatal ante los problemas de intermitencia y los cortes en el suministro eléctrico que afectan a distintos municipios de Querétaro, informó el gobierno estatal.
De acuerdo con el comunicado, el mandatario pidió fortalecer la infraestructura eléctrica del estado y reiteró la disposición de su administración para trabajar de manera coordinada con la Federación y la CFE.
El boletín no detalla qué municipios en específico se abordaron en la reunión ni si hubo algún compromiso concreto, plazo o monto de inversión por parte de la paraestatal.
El encuentro se da semanas después de que funcionarios del gobierno estatal —encabezados por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres— documentaran en una rueda de prensa 416 fallas eléctricas de la CFE durante el primer semestre de 2026, cifra que motivó la compra de plantas de luz de emergencia por parte del estado y un llamado directo a la paraestatal para atender los reportes ciudadanos.
Días antes de la reunión con Kuri, la CFE había desmentido públicamente que existieran cortes prolongados en el estado y reportó una reducción del 40 por ciento en las interrupciones respecto a 2025.