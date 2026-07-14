Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó sobre la falsificación y adulteración de un lote de tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo, comercializado a través de plataformas de venta en línea.
La alerta aplica únicamente al lote L 061 24, en presentación de 950 mililitros. COFEPRIS explicó que el hallazgo se dio tras acciones de control sanitario y la comparecencia de Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la marca, que identificó las irregularidades del producto.
El tequila falsificado incumple la NOM-142-SSA/SCFI-2014, sobre especificaciones sanitarias y etiquetado sanitario y comercial de bebidas alcohólicas.
Por ello representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las materias primas empleadas y las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución del producto, señaló la dependencia.
Las irregularidades detectadas en el producto falsificado son dos: la etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento.
Antes de comprar cualquier bebida alcohólica, COFEPRIS recomienda revisar:
– Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía ni mal pegada.
– Marbete y código QR del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta.
– Precintos y sellos sin alteraciones, roturas ni exceso de pegamento.
– Tapa sin movilidad al girar y sin fugas de contenido.
– Botella sin golpes ni ralladuras.
La etiqueta, además, debe incluir nombre del producto, país de origen, porcentaje de alcohol, número de lote, nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador, y las leyendas precautorias que marca el artículo 218 de la Ley General de Salud, como "El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud".
Si alguien detecta a la venta tequila reposado Gran Centenario con el lote L 061 24 y las irregularidades señaladas, COFEPRIS pide no adquirirlo y presentar la denuncia sanitaria correspondiente ante la propia comisión.
Para distribuidores, la autoridad exige contar con la documentación y las facturas que acrediten la legal adquisición y comercialización del producto.
COFEPRIS ha emitido alertas similares en Querétaro, como la de un lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río y la venta de medicamentos oncológicos falsos detectada en la capital del estado. La dependencia informó que mantendrá acciones de control sanitario y dará a conocer nuevas evidencias conforme avance la revisión del caso.