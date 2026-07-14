COFEPRIS alerta por tequila Gran Centenario reposado falsificado y adulterado

Casa Cuervo identificó las irregularidades del producto, vendido en plataformas en línea, que incumple la norma sanitaria vigente para bebidas alcohólicas.

Botella de tequila Gran Centenario Añejo. Imagen ilustrativa de la marca, no corresponde al lote L 061 24 de 950 mL señalado en la alerta de COFEPRIS.

Imagen ilustrativa de Gran Centenario Añejo. No corresponde a la presentación ni al lote alertado por COFEPRIS.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó sobre la falsificación y adulteración de un lote de tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo, comercializado a través de plataformas de venta en línea.

La alerta aplica únicamente al lote L 061 24, en presentación de 950 mililitros. COFEPRIS explicó que el hallazgo se dio tras acciones de control sanitario y la comparecencia de Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la marca, que identificó las irregularidades del producto.

El tequila falsificado incumple la NOM-142-SSA/SCFI-2014, sobre especificaciones sanitarias y etiquetado sanitario y comercial de bebidas alcohólicas.

Por ello representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las materias primas empleadas y las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución del producto, señaló la dependencia.

Las irregularidades detectadas en el producto falsificado son dos: la etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento.

Antes de comprar cualquier bebida alcohólica, COFEPRIS recomienda revisar:

– Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía ni mal pegada.
– Marbete y código QR del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta.
– Precintos y sellos sin alteraciones, roturas ni exceso de pegamento.
– Tapa sin movilidad al girar y sin fugas de contenido.
– Botella sin golpes ni ralladuras.

La etiqueta, además, debe incluir nombre del producto, país de origen, porcentaje de alcohol, número de lote, nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador, y las leyendas precautorias que marca el artículo 218 de la Ley General de Salud, como "El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud".

Si alguien detecta a la venta tequila reposado Gran Centenario con el lote L 061 24 y las irregularidades señaladas, COFEPRIS pide no adquirirlo y presentar la denuncia sanitaria correspondiente ante la propia comisión.

Para distribuidores, la autoridad exige contar con la documentación y las facturas que acrediten la legal adquisición y comercialización del producto.

COFEPRIS ha emitido alertas similares en Querétaro, como la de un lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río y la venta de medicamentos oncológicos falsos detectada en la capital del estado. La dependencia informó que mantendrá acciones de control sanitario y dará a conocer nuevas evidencias conforme avance la revisión del caso.

salud cofepris bebidas alcoholicas

Reciente

Bombero de Protección Civil Estatal de Querétaro habla frente a una pipa incendiada mientras compañeros enfrían el tanque con agua, en Pedro Escobedo.
Pedro Escobedo

Controlan incendio de pipas de combustible en una pensión de grúas de Pedro Escobedo

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas; el incendio afectó un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero.

Fiscales de la Zona Occidente en sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Guanajuato
Editorial

Fiscalías de Occidente aprueban por unanimidad estrategia Sinergia Regional

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adoptó el esquema de coordinación interinstitucional impulsado por la Fiscalía de Querétaro.

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.
Legislatura

Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.