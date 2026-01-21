COFEPRIS alerta por lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río

La Secretaría de Salud informó que COFEPRIS detectó adulteración en la fecha de caducidad del producto Zenplex Olanzapina 10 mg con número de lote 3AN097B que fue comercializado con fecha ENE 26 cuando la original era ENE 25.

San Juan del Río, 21de enero de 2026. - La Secretaría de Salud del estado de Querétaro comunica que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informa que la fecha de caducidad del producto Zenplex Olanzapina en presentación de tabletas de 10 mg y con número de lote 3AN097B fue adulterada.

El Aviso de Riesgo se emite tras el análisis técnico-documental de la información presentada por el titular del registro sanitario, Ultra Laboratorios S.A. de C.V., que notificó la comercialización del producto con fecha de caducidad ENE 26 cuando la fecha original era ENE 25.

COFEPRIS concluye que se trata de un producto adulterado con riesgo sanitario para la población de San Juan del Río y otros municipios. La comercialización de productos caducados o vencidos representa un riesgo para la salud porque al usarlos después de su fecha de caducidad no se garantiza su efectividad terapéutica, calidad y seguridad.

El principio activo pierde su eficacia, lo que provoca la inestabilidad del producto, aumenta el riesgo de contaminación y favorece la formación de compuestos tóxicos.

La Secretaría de Salud advierte que el uso de este medicamento adulterado puede causar reacciones adversas o complicaciones del malestar a tratar en la población de San Juan del Río. COFEPRIS emite recomendaciones urgentes a la población del municipio y profesionales de la salud para evitar riesgos a la integridad de los pacientes que pudieran estar utilizando este lote específico del medicamento.

Recomendaciones para población y profesionales de la salud

La autoridad sanitaria federal establece que no se debe adquirir, suministrar ni utilizar el producto Zenplex Olanzapina con número lote 3AN097B con cualquier fecha de caducidad, ya que puede ocasionar daños a la salud.

En caso de identificar a la venta Zenplex Olanzapina con número de lote 3AN097B en farmacias de San Juan del Río, la población debe realizar la denuncia sanitaria correspondiente ante las autoridades competentes.

Las personas que estén utilizando Zenplex Olanzapina con el lote citado deben suspender de inmediato su uso y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.

COFEPRIS solicita reportar reacciones adversas a través del sistema VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx para dar seguimiento a posibles afectaciones en la población.

Para distribuidores y farmacias de San Juan del Río, los productos con fecha de caducidad vencida deben retirarse del punto de venta conforme al artículo 233 de la Ley General de Salud, ya que representan riesgo para la salud de las personas.

Las autoridades sanitarias instruyen adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario.

Los establecimientos farmacéuticos deben contar con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y documentación que acredite la legal adquisición del producto.

La Secretaría de Salud de Querétaro refuerza la vigilancia sanitaria en San Juan del Río para garantizar que este lote adulterado sea retirado de circulación y proteger la salud de la población del municipio que requiere tratamiento con este medicamento.

