Querétaro, 16 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) fortalece sus vínculos con la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, de la UNAM (ENES Juriquilla), y con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), Campus Querétaro, y con ambas estableció alianzas para promover acciones de cuidado de los adultos mayores, informó la dependencia.

El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Alonso Mejía Botello, visitó las dos instituciones. Las alianzas, precisó la Secretaría, se establecieron en beneficio de las familias queretanas.

En la ENES Juriquilla, Mejía Botello se reunió con el director de la escuela, Enrique Cantoral Uriza, y con Sonia Juárez Habib, secretaria de Atención a la Comunidad y Vinculación.

La reunión exploró mecanismos de colaboración para sumar las capacidades académicas de la institución a las acciones de la Secretaría.

En el Tec de Monterrey, Campus Querétaro, el secretario se reunió con Verónica Martínez Estrada, directora de Capital Social y Vinculación Distrito Querétaro, y con Karla Rojas, coordinadora de la Escuela de Medicina.

La dependencia ubicó el encuentro dentro de los esfuerzos de vinculación con instituciones de educación superior.

Mejía Botello sostuvo: “Creemos en el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno porque estamos convencidos de que, a través de este tipo de alianzas, podemos llegar a más beneficiarios y ampliar el alcance de nuestros programas y al mismo tiempo generamos oportunidades para que las y los estudiantes se involucren en el ámbito profesional, pongan en práctica sus conocimientos y adquieran experiencia”.