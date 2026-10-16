UNAM y Tec se alían con SEDESOQ por adultos mayores en Querétaro

El secretario Ernesto Alonso Mejía Botello visitó la ENES Juriquilla y el Tec de Monterrey y estableció alianzas en beneficio de las familias queretanas.

Ocho personas posan ante un muro con un círculo verde en el Tec de Monterrey, Campus Querétaro, en una reunión con la SEDESOQ

La SEDESOQ ubicó la reunión en el Tec de Monterrey, Campus Querétaro, dentro de sus esfuerzos de vinculación con instituciones de educación superior.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 16 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) fortalece sus vínculos con la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, de la UNAM (ENES Juriquilla), y con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), Campus Querétaro, y con ambas estableció alianzas para promover acciones de cuidado de los adultos mayores, informó la dependencia.

El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Alonso Mejía Botello, visitó las dos instituciones. Las alianzas, precisó la Secretaría, se establecieron en beneficio de las familias queretanas.

En la ENES Juriquilla, Mejía Botello se reunió con el director de la escuela, Enrique Cantoral Uriza, y con Sonia Juárez Habib, secretaria de Atención a la Comunidad y Vinculación.

La reunión exploró mecanismos de colaboración para sumar las capacidades académicas de la institución a las acciones de la Secretaría.

En el Tec de Monterrey, Campus Querétaro, el secretario se reunió con Verónica Martínez Estrada, directora de Capital Social y Vinculación Distrito Querétaro, y con Karla Rojas, coordinadora de la Escuela de Medicina.

La dependencia ubicó el encuentro dentro de los esfuerzos de vinculación con instituciones de educación superior.

Mejía Botello sostuvo: “Creemos en el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno porque estamos convencidos de que, a través de este tipo de alianzas, podemos llegar a más beneficiarios y ampliar el alcance de nuestros programas y al mismo tiempo generamos oportunidades para que las y los estudiantes se involucren en el ámbito profesional, pongan en práctica sus conocimientos y adquieran experiencia”.

adultos mayores unam tec de monterrey

Reciente

Ana Paula Sada, fundadora de PetWorld, junto a un cartel de la aplicación en la Expo Acuario de San Juan del Río
San Juan del Río

PetWorld llega a San Juan del Río con 49 perros en adopción

La iniciativa originaria de la Ciudad de México presenta su aplicación en la Expo Acuario, donde tres refugios participan en una jornada de adopción.

Dens Urtiz, artista urbano, frente al mural que coordina en San Juan del Río
San Juan del Río

Dens Urtiz coordina mural de cinco artistas en San Juan del Río

La intervención en la calle Hidalgo busca sumar talento local a un proyecto artístico que contará con la participación de creadores de otras entidades.

Presa en Querétaro, estado cuyas presas registran un almacenamiento promedio de alrededor de 48%
Querétaro

Presas de Querétaro almacenan 48% y aún tienen capacidad

El coordinador estatal de Protección Civil informó que El Carmen está al 100% y que la presa de Jalpan vierte agua de forma controlada, sin riesgo para la población.

Personal de la Comisión Estatal de Infraestructura y maquinaria retiran un derrumbe en un camino de la Sierra Gorda
Querétaro

12 derrumbes en Sierra Gorda de Querétaro sin lesionados

La CEI informó que los derrumbes de la semana pasada afectaron siete caminos y que no hay zonas con reblandecimiento que representen riesgo inmediato.