Cada 28 de octubre, el Día Mundial de la Animación recuerda una función de 1892: la que Émile Reynaud presentó en el Museo Grévin de París con sus Pantomimas luminosas, proyectadas mediante el teatro óptico.

La conmemoración fue promovida por ASIFA y se celebra desde 2003. Más de 130 años después de aquella proyección, la fecha sirve para mirar un oficio que nació con dibujos en movimiento y hoy convive con herramientas digitales.

México también tiene su historia en este terreno. De acuerdo con UNAM Global y la Filmoteca de la UNAM, el archivo universitario ha recuperado y digitalizado cortos realizados entre 1936 y 1982: piezas experimentales, educativas y de crítica social.

Entre ellos figuran Paco Perico en premier, de 1936, obra de Alfonso Vergara Andrade; La persecución de Pancho Villa, de 1978; y El compa Clodomiro y el capitalismo, realizada entre 1980 y 1981.

La animación amplía el lenguaje audiovisual con técnicas tradicionales, objetos, dibujos y herramientas digitales. Detrás de cada personaje en movimiento hay un proceso creativo donde se mezclan arte, tecnología y narración.