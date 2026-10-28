Morena acusa exclusión de regidora de Ezequiel Montes en COBAQ

Regidores, la delegada y el coordinador estatal de Morena piden al Gobierno del Estado y al COBAQ protocolos con respeto, pluralidad y equidad.

Mujer con suéter rosa habla al micrófono frente a la rotulación del municipio de Ezequiel Montes, junto a una figura de cartonería de colores.

Regidoras y regidores de Morena en Querétaro respaldaron a Adriana Novoa Ledesma, regidora de Ezequiel Montes, a quien, acusan, se le negó el uso de la voz en una actividad del COBAQ en Bernal.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 28, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- Regidoras y regidores de Morena en Querétaro expresaron su respaldo a Adriana Novoa Ledesma, regidora de Ezequiel Montes, a quien acusan de haber sido excluida durante una actividad organizada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) el 23 de octubre en Bernal.

Mediante un pronunciamiento conjunto, los firmantes sostienen que Novoa Ledesma asistió con la representación institucional del Ayuntamiento de Ezequiel Montes y que durante el acto se le negó el uso de la voz. En el documento describen lo ocurrido como “prácticas de exclusión que invisibilizaron su representación institucional y limitaron su participación”.

Para los regidores, el hecho muestra una “preocupante falta de respeto institucional” y un desconocimiento de la investidura de quien acude en nombre del Ayuntamiento. Afirman que pasar por alto a representantes electos de la Cuarta Transformación debilita la colaboración entre los órdenes de gobierno.

El texto plantea que la voz de una representante municipal “merece ser escuchada y respetada, sin que las diferencias políticas condicionen su participación en los espacios institucionales”.

Los firmantes añaden un señalamiento de género. Consideran “inadmisible”, en un momento en que se promueven la igualdad sustantiva y la visibilidad de las mujeres, que se desvalore la participación de servidoras públicas municipales mediante “prácticas de exclusión y silenciamiento”.

También defienden el valor del protocolo. Según el pronunciamiento, “el respeto a las formas y al protocolo no es un capricho personal, sino una garantía elemental del reconocimiento institucional y republicano”. Sostienen además que las instituciones educativas deben ser espacios de pluralismo, diálogo y colaboración.

Con ese planteamiento, los firmantes hacen un llamado, que califican de “respetuoso pero muy firme”, al Gobierno del Estado y a las autoridades del COBAQ. Piden que los protocolos se conduzcan bajo criterios de coordinación, respeto mutuo, pluralidad y equidad institucional, “dejando de lado distingos partidistas”.

Las regidoras y los regidores de Morena reafirmaron su compromiso de trabajar por el desarrollo del estado y demandaron respeto a los municipios y a quienes los representan.

El pronunciamiento lo suscriben las regidoras y los regidores de Morena en Querétaro; Karla Valeria Gómez, delegada de Morena en Querétaro, y Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

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