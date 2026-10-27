Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri pidió a los más de 460 alumnos de la primaria Miguel Hidalgo, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, que sigan estudiando y que pongan “su granito de arena” para cuidar el entorno en el que viven.
El llamado lo hizo durante la ceremonia de honores a la bandera de la escuela, en turno matutino.
Dijo a los estudiantes que “ecosistemas que estén bien nos ayudan a crecer mejor”.
Luego pasó a lo cotidiano: “todos tenemos que contribuir a tener nuestra casa, nuestra escuela y nuestro parque limpio; no tirando basura, no pintando, respetando los espacios públicos”. Y planteó que “se trata de que todos pongamos nuestro granito de arena para construir un mejor Querétaro y una mejor Primaria Miguel Hidalgo”.
Con el Comité de Padres de Familia, Dorantes recorrió el aula de medios del plantel, un espacio que, de acuerdo con la información de la visita, ayudó a gestionar ante la Secretaría de Educación y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
Durante el recorrido, el legislador conversó con el director, Juan Carlos Hernández, y con el comité, que encabeza María Dolores Sánchez.
Ambos le solicitaron apoyo de gestión para mejorar la infraestructura y el mobiliario de la escuela.
Según la agenda de la visita, el propósito era mostrar a los padres de familia los resultados de la labor de gestión del senador y comprometer nuevas gestiones. Por la tarde tenía previsto encabezar, junto con vecinos, una jornada de limpieza en el parque de la colonia.