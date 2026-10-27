Senador Dorantes pide a alumnos cuidar su entorno en Querétaro

El director y el Comité de Padres de la primaria Miguel Hidalgo le solicitaron apoyo de gestión para mejorar la infraestructura y el mobiliario.

Cuatro adultos y un menor con el rostro pixelado dentro de un salón de la primaria Miguel Hidalgo.

Dorantes y el Comité de Padres de Familia recorrieron el aula de medios de la primaria Miguel Hidalgo.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri pidió a los más de 460 alumnos de la primaria Miguel Hidalgo, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, que sigan estudiando y que pongan “su granito de arena” para cuidar el entorno en el que viven.

El llamado lo hizo durante la ceremonia de honores a la bandera de la escuela, en turno matutino.

Dijo a los estudiantes que “ecosistemas que estén bien nos ayudan a crecer mejor”.

Luego pasó a lo cotidiano: “todos tenemos que contribuir a tener nuestra casa, nuestra escuela y nuestro parque limpio; no tirando basura, no pintando, respetando los espacios públicos”. Y planteó que “se trata de que todos pongamos nuestro granito de arena para construir un mejor Querétaro y una mejor Primaria Miguel Hidalgo”.

Con el Comité de Padres de Familia, Dorantes recorrió el aula de medios del plantel, un espacio que, de acuerdo con la información de la visita, ayudó a gestionar ante la Secretaría de Educación y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Durante el recorrido, el legislador conversó con el director, Juan Carlos Hernández, y con el comité, que encabeza María Dolores Sánchez.

Ambos le solicitaron apoyo de gestión para mejorar la infraestructura y el mobiliario de la escuela.

Según la agenda de la visita, el propósito era mostrar a los padres de familia los resultados de la labor de gestión del senador y comprometer nuevas gestiones. Por la tarde tenía previsto encabezar, junto con vecinos, una jornada de limpieza en el parque de la colonia.

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