UAQ espera pliego petitorio de estudiantes en paro en Querétaro

La Universidad mantiene abierto el diálogo con los alumnos de Filosofía y asegura que el paro no afecta las actividades académicas ni laborales.

Mantas pintadas a mano en una reja durante el paro estudiantil de la UAQ en Querétaro

La dirección de la Facultad de Filosofía anunció el 27 de octubre la suspensión de actividades, el día de la toma de instalaciones.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 28, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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Querétaro, 28 de octubre.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que mantiene abierto el diálogo con los estudiantes de la Facultad de Filosofía (FFI) que iniciaron un paro de actividades, y que espera la presentación formal de un pliego petitorio que le permita conocer sus planteamientos y darles seguimiento.

En un comunicado fechado el 27 de octubre, las autoridades universitarias señalaron que el paro no afecta las actividades académicas ni laborales de la institución. También indicaron que procurarán condiciones de agua, luz e internet en el plantón que los estudiantes mantienen frente a las oficinas de Rectoría.

Según los canales oficiales de la comunidad estudiantil que convocó al paro, la protesta surge de su inconformidad con los pasados procesos de elección interna, pues consideran que el sistema democrático de la universidad no está a la altura de la autonomía de la institución.

“No se trata de revertir procesos concluidos, sino de sentar las bases para una reforma estructural que garantice la transparencia, la equidad y la participación de toda la comunidad”, señalan los estudiantes en una publicación de su medio oficial.

El movimiento tomó forma el 26 de octubre, cuando se realizó una asamblea a la que acudieron también estudiantes de otras licenciaturas, como Antropología, Historia, Humanidades, Producción de Imágenes y Gastronomía, entre otras.

Entre las problemáticas que plantean figuran la deficiencia en infraestructura y recursos académicos, situaciones de violencia y discriminación, la negligencia institucional y la falta de respuesta ante las denuncias estudiantiles.

El paro se oficializó el 27 de octubre, cuando se llevó a cabo la toma de las instalaciones de la FFI, en el campus Centro Histórico. Ese mismo día, la dirección de la facultad anunció la suspensión de actividades.

Además, se instaló un plantón pacífico frente a las oficinas de Rectoría, al que se sumaron alumnos de otras facultades.

Los estudiantes aclararon que su movimiento es apartidista y que solo busca generar cambios ante las problemáticas universitarias.

Por su parte, la UAQ reiteró que permanece a la espera del pliego petitorio como paso para formalizar el diálogo con el grupo.

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