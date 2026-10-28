Muere ‘Chuy Peñuelas’ en choque con Marina en Sinaloa: Harfuch

La Marina repelió una agresión en la colonia Alfredo V. Bonfil y aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

Ficha de recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado y la DEA por Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, operador del Cártel de Guasave

esús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, murió en un enfrentamiento con la Marina en Sinaloa, informó Omar García Harfuch.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 28, 2026
Mariana Torres García

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Sinaloa, 28 de octubre de 2026.- Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como uno de los operadores del Cártel de Guasave y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, murió durante un enfrentamiento con personal de la Secretaría de Marina en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, los marinos realizaban un operativo en esa zona cuando fueron agredidos por integrantes de una célula criminal. El personal naval repelió el ataque.

En el enfrentamiento perdieron la vida dos personas.

Entre ellas, de acuerdo con la información disponible, se encuentra González Peñuelas, precisó García Harfuch en el mensaje que difundió en sus redes sociales.

La ficha de recompensa del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Ese documento lo acusa de manufactura, distribución e importación de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, y lo identifica también con el alias “Chuy González”.

Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

García Harfuch enmarcó la acción en los operativos permanentes para avanzar en la pacificación de Sinaloa y la atribuyó al trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Corresponderá a la FGR integrar las investigaciones sobre el enfrentamiento y establecer la identidad de la segunda persona fallecida.

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