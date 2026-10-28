Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Vance, la inestabilidad atmosférica y los canales de baja presión, sumados al ingreso de humedad del océano Pacífico, del golfo de México y del mar Caribe, dejarán lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del occidente del país, así como en Baja California Sur y Durango, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El reporte se acompaña del mapa de sistemas meteorológicos número 601 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, que ubica a Vance frente a las costas del Pacífico mexicano.

En el litoral, el efecto no se limita a la lluvia. La CNPC prevé rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

Son cuatro entidades del Pacífico con pronóstico de viento y mar agitado.

El pronóstico escalona la intensidad por regiones. Las lluvias puntuales intensas se concentran en el occidente, Baja California Sur y Durango; después aparece Zacatecas, con lluvias puntuales muy fuertes, y enseguida Chihuahua y Coahuila, donde se esperan lluvias fuertes.

El resto del territorio tampoco queda fuera. Las lluvias y chubascos alcanzarán zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Con ese reparto, la mayor parte del país registrará algún grado de precipitación durante la jornada, aunque con intensidades distintas según la región.

Baja California Sur es la única entidad que reúne en el pronóstico los tres efectos: lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas de viento y oleaje elevado.