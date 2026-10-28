Tormenta Vance: prevén lluvias intensas en el occidente de México

Zacatecas tendrá lluvias puntuales muy fuertes y las costas de cuatro estados del Pacífico, rachas de viento y oleaje elevado

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con la tormenta tropical Vance frente a las costas del Pacífico mexicano y los sistemas que generan lluvias en México.

La tormenta tropical Vance y los canales de baja presión mantienen lluvias fuertes a puntuales intensas en el occidente del país, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN)-Conagua
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Vance, la inestabilidad atmosférica y los canales de baja presión, sumados al ingreso de humedad del océano Pacífico, del golfo de México y del mar Caribe, dejarán lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del occidente del país, así como en Baja California Sur y Durango, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El reporte se acompaña del mapa de sistemas meteorológicos número 601 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, que ubica a Vance frente a las costas del Pacífico mexicano.

En el litoral, el efecto no se limita a la lluvia. La CNPC prevé rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

Son cuatro entidades del Pacífico con pronóstico de viento y mar agitado.

El pronóstico escalona la intensidad por regiones. Las lluvias puntuales intensas se concentran en el occidente, Baja California Sur y Durango; después aparece Zacatecas, con lluvias puntuales muy fuertes, y enseguida Chihuahua y Coahuila, donde se esperan lluvias fuertes.

El resto del territorio tampoco queda fuera. Las lluvias y chubascos alcanzarán zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Con ese reparto, la mayor parte del país registrará algún grado de precipitación durante la jornada, aunque con intensidades distintas según la región.

Baja California Sur es la única entidad que reúne en el pronóstico los tres efectos: lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas de viento y oleaje elevado.

clima lluvias tormentas frio

Reciente

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, sentado frente a un micrófono ante reporteros
Querétaro

Querétaro destina más de 7 mdp contra el gusano barrenador

El monto podría crecer antes de fin de año y para 2027 se contempla un programa específico de control de la plaga, adelantó el secretario.

Sepulturas del antiguo panteón de la Santa Veracruz, con vista a San Juan del Río, sede del Museo de la Muerte
San Juan del Río

En San Juan del Río, el antiguo panteón es el Museo de la Muerte

Con más de 160 años, el Panteón de la Santa Veracruz muestra tumbas, símbolos funerarios y antiguas costumbres que revelan otra cara del Día de Muertos.

Javier Amaya Torres, de Protección Civil de Querétaro, atiende a la prensa sobre veladoras LED en altares de muertos
Querétaro

Protección Civil de Querétaro recomienda veladoras LED en altares

Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal, pidió extremar precauciones con veladoras y copal, sobre todo en hogares con niñas y niños.

Imagen de San Judas Tadeo con medalla de Cristo al pecho, adornada con globos verdes, amarillos y blancos en la caja de una camioneta, durante la festividad en La Noria, El Marqués.
El Marqués

La fe mueve a miles hacia San Judas Tadeo en La Noria, El Marqués

Con veladoras, flores y promesas por cumplir, devotos de Querétaro y otras entidades mantienen viva una tradición religiosa que reúne a familias, caminantes y transportistas.