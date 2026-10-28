Vinculan a proceso a hombre por robo a casa habitación en Tolimán

La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses de investigación complementaria por los hechos ocurridos en San Pedro de los Eucaliptos.

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro con la fotografía difuminada de Gilberto “N”, vinculado a proceso por robo a casa habitación en Tolimán

Gilberto “N” fue vinculado a proceso por robo a casa habitación en San Pedro de los Eucaliptos y quedó en prisión preventiva justificada. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 28, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tolimán, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Gilberto “N” por el delito de robo a casa habitación, cometido en un inmueble de la comunidad de San Pedro de los Eucaliptos, municipio de Tolimán.

El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada.

La investigación inició el 25 de mayo de 2026, luego de que la propietaria del inmueble denunciara la sustracción de objetos de valor que se encontraban resguardados en una bodega de su propiedad.

De acuerdo con los actos de investigación, la ofendida acudía al inmueble principalmente durante los fines de semana. Al regresar, encontró la bodega abierta y sin el candado de seguridad.

Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó las diligencias correspondientes, mediante las cuales se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable intervención de Gilberto “N” en los hechos.

Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión, que fue cumplimentada para presentar al imputado ante un Juez de Control.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Gilberto “N” por robo a casa habitación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El proceso continúa ahora en la etapa de investigación complementaria, para la que se estableció un plazo de dos meses.

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