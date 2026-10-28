Tolimán, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Gilberto “N” por el delito de robo a casa habitación, cometido en un inmueble de la comunidad de San Pedro de los Eucaliptos, municipio de Tolimán.
El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada.
La investigación inició el 25 de mayo de 2026, luego de que la propietaria del inmueble denunciara la sustracción de objetos de valor que se encontraban resguardados en una bodega de su propiedad.
De acuerdo con los actos de investigación, la ofendida acudía al inmueble principalmente durante los fines de semana. Al regresar, encontró la bodega abierta y sin el candado de seguridad.
Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó las diligencias correspondientes, mediante las cuales se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable intervención de Gilberto “N” en los hechos.
Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión, que fue cumplimentada para presentar al imputado ante un Juez de Control.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Gilberto “N” por robo a casa habitación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El proceso continúa ahora en la etapa de investigación complementaria, para la que se estableció un plazo de dos meses.