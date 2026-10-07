Dos cateos en Tolimán dejan dos detenidos y narcótico asegurado

Las diligencias fueron simultáneas en San Antonio de la Cal y San Pedro de los Eucaliptos, como parte de Sinergia por Querétaro.

Gráfica oficial con dos personas de rostro difuminado y logotipos de Sinergia, Fiscalía y Policía de Investigación

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó dos cateos simultáneos en Tolimán con dos hombres detenidos. Las personas se presumen inocentes, de acuerdo con el artículo 13 del CNPP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tolimán, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, por conducto de la Policía de Investigación del Delito, ejecutó dos cateos en el municipio de Tolimán que terminaron con dos hombres detenidos y sustancias con características de metanfetamina aseguradas.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en dos localidades, San Antonio de la Cal y San Pedro de los Eucaliptos.

Los cateos forman parte de las acciones de Sinergia por Querétaro para la investigación y persecución de delitos contra la salud.

Durante las diligencias se aseguraron sustancias con características de metanfetamina, dos básculas grameras y bolsas utilizadas para dosificación. Además, el inmueble quedó asegurado.

Los dos hombres fueron detenidos por presuntos delitos contra la salud y, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presumen inocentes.

Los indicios serán procesados por Servicios Periciales y los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad competente.

seguridad criminalidad sucesos

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