Tolimán, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, por conducto de la Policía de Investigación del Delito, ejecutó dos cateos en el municipio de Tolimán que terminaron con dos hombres detenidos y sustancias con características de metanfetamina aseguradas.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en dos localidades, San Antonio de la Cal y San Pedro de los Eucaliptos.
Los cateos forman parte de las acciones de Sinergia por Querétaro para la investigación y persecución de delitos contra la salud.
Durante las diligencias se aseguraron sustancias con características de metanfetamina, dos básculas grameras y bolsas utilizadas para dosificación. Además, el inmueble quedó asegurado.
Los dos hombres fueron detenidos por presuntos delitos contra la salud y, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presumen inocentes.
Los indicios serán procesados por Servicios Periciales y los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad competente.