Jalpan de Serra, 23 de noviembre de 2026.- Los habitantes de Soledad de Guadalupe y San Juan de los Durán, dos comunidades de Jalpan de Serra, ya transitan por caminos secundarios de concreto hidráulico. Las dos obras suman 165 metros lineales y dan servicio a 428 personas: 201 en la primera localidad y 227 en la segunda.
En San Juan de los Durán se construyó un tramo de 70 metros lineales y 420 metros cuadrados. Lleva pavimento reforzado con malla electrosoldada, una rampa de concreto hidráulico y cunetas de concreto que encauzan el agua de lluvia.
En Soledad de Guadalupe el camino mide 95 metros lineales y cubre 396.14 metros cuadrados. Además del pavimento reforzado y una rampa de concreto hidráulico, se modificó la infraestructura hidráulica que ya existía en el tramo.
Vecinos y autoridades estatales y municipales, sobre el camino de concreto entregado en San Juan de los Durán.Foto: Cortesía
Las obras se pagaron con el Programa Contigo para un Desarrollo con Identidad y Perspectiva de Derechos Humanos, del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro. Según el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, la inversión fue bipartita y sumó un millón 200 mil pesos.
Gudiño Torres entregó los caminos con el presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, y la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo.