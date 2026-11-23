Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de acuerdo para que la LXI Legislatura exhorte a nueve instancias federales, estatales y municipales a reforzar de manera coordinada la prevención y el combate de incendios, ante el inicio del estiaje y de la temporada de bajas temperaturas.

La legisladora sostiene su propuesta en el saldo de 2025: más de 4 mil 200 hectáreas consumidas por el fuego en la entidad, 2.5 veces la superficie afectada en 2024, según sus cifras.

Entre los siniestros de mayor dimensión citó los incendios forestales de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, donde se perdieron más de mil 100 hectáreas.

Calzada señaló que la mayoría de estos casos tiene origen humano. «De acuerdo con datos federales, el 90 por ciento de los incendios forestales son consecuencia de la actividad humana, como la quema de basura sin supervisión, fogatas mal apagadas o el abandono de vidrios que generan efecto lupa», afirmó.

A esos factores sumó los riesgos propios de noviembre y diciembre: pastizales secos, uso de anafres y calentadores en los hogares, luces navideñas, pirotecnia y manejo de Gas L.P. «No podemos esperar a que ocurra otra tragedia», subrayó.

En la exposición de motivos, la diputada recordó dos incidentes recientes en la entidad: la explosión de una pipa de Gas L.P. a finales de octubre en El Marqués y el accidente relacionado con pirotecnia en el Mercado Municipal de Pinal de Amoles, que, de acuerdo con el documento, dejó un saldo preliminar de siete personas lesionadas.

En el ámbito federal, la propuesta pide a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reforzar la capacitación y movilización de brigadas oficiales y comunitarias.

A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) le solicita fortalecer el apoyo mediante el Plan DN-III-E en zonas de difícil acceso y ser exhaustiva en la vigilancia y autorización de permisos de pirotecnia.

A la SEMARNAT y la CONANP les pide difundir la norma oficial mexicana NOM-015, que regula el uso del fuego en terrenos agropecuarios, para evitar la quema de pastizales.

En el plano estatal, la iniciativa plantea que la Coordinación Estatal de Protección Civil capacite a la población en el manejo seguro de anafres y estufas rudimentarias, y que verifique el cumplimiento normativo de los vehículos que transportan y distribuyen Gas L.P.

Además, pide a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) concientizar a productores y campesinos sobre las quemas agrícolas; a la Comisión Estatal del Agua (CEA), garantizar el abasto de agua para el combate de siniestros, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instalar centros de mando regionales en coordinación con bomberos y corporaciones municipales.

Para los ayuntamientos y sus coordinaciones de Protección Civil, el exhorto propone revisiones rigurosas antes de autorizar el uso de pirotecnia en las fiestas decembrinas, así como operativos permanentes de vigilancia en los sitios con permisos vigentes.

La propuesta se encuentra en etapa de iniciativa; el documento no precisa cuándo será discutida ni si incluye recursos o plazos para las dependencias señaladas.