San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- El gobierno de San Juan del Río solicita que el nuevo paso vehicular de la carretera estatal 300, que conecta con Amealco, quede preparado para cuatro carriles, como el de Tecnológico. Si se construye más pequeño, advirtió el alcalde Roberto Cabrera Valencia, "lo vamos a tener que volver a gestionar".
En conferencia de prensa este lunes, el alcalde reconoció que la decisión no corresponde al municipio y dijo que la petición se hace "con mucho respeto". Añadió que ya se gestionan también cuatro carriles para la propia carretera.
La solicitud llega seis días después de que un hombre murió al volcar un camión en la rampa de frenado de la 300, antes del túnel bajo la vía del ferrocarril. Ese cruce funciona hoy con un solo carril y con abanderamiento por las obras del Tren México-Querétaro.
El túnel actual es de mampostería y se construyó originalmente como alcantarilla, no como paso vehicular; por eso los camiones de carga tienen problemas para atravesarlo. El alcalde ha informado que será sustituido por uno nuevo, como parte de las obras ligadas al tren. Por la carretera circulan unos 9,000 vehículos diarios y, con las obras de la autopista 57, se convirtió en la única vía alterna real hacia la Ciudad de México, según ha señalado Cabrera Valencia.
El alcalde justificó la petición con el crecimiento de la región. "Entre Amealco, San Juan del Río y hacia Tequisquiapan, literalmente vamos a tener más de 1 millón de habitantes", afirmó. Sería, dijo, la zona más poblada del estado después de la capitalina.
Cabrera Valencia no precisó qué dependencia construirá el paso, cuánto costará ni cuándo arrancará la obra.