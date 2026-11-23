Sierra Gorda, 23 de noviembre de 2026.- Comerciantes de la Sierra Gorda recibieron licencias para el almacenaje, venta, consumo y porteo de bebidas alcohólicas, como parte de una estrategia del Gobierno de Querétaro para facilitar la regularización de negocios que ya realizan estas actividades.

La entrega fue encabezada por el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, quien explicó que uno de los principales obstáculos para los propietarios de establecimientos era la necesidad de trasladarse hasta la capital queretana para realizar sus trámites.

El funcionario reconoció que algunos comerciantes llevaban años intentando obtener el permiso sin conseguirlo, debido a las dificultades del procedimiento.

“Era complicado hacer el trámite”, señaló Gudiño Torres, al recordar que algunos propietarios estaban incluso resignados a nunca contar con una licencia de alcohol.

Ante esta situación, el Gobierno estatal y los municipios establecieron mecanismos de coordinación para acercar los servicios mediante ventanillas de atención que faciliten los procedimientos a los comerciantes de la región.

Gudiño Torres precisó que la finalidad es regularizar establecimientos que ya comercializan bebidas alcohólicas, y no promover la apertura de nuevos negocios dedicados a esta actividad.

Durante la entrega, el secretario también pidió a los beneficiarios cumplir con los horarios autorizados, evitar la venta de alcohol a menores de edad y mantener vigente su documentación mediante el refrendo anual de las licencias.