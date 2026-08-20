Gobierno y CANACO acuerdan regularizar licencias de bebidas alcohólicas en SJR

San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río (CANACO SERVYTUR) firmaron un convenio de colaboración para promover la regularización voluntaria de los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en el municipio.
El acuerdo, encabezado por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, establece mecanismos de orientación y asesoría a los afiliados de la cámara en los trámites para obtener licencias y permisos de almacenaje, venta, consumo o porteo de bebidas alcohólicas.
CANACO SERVYTUR y Gobierno de Querétaro en la firma del convenio de licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río. rotativo.com.mx
La presidenta de la CANACO SERVYTUR San Juan del Río, Rocío Hernández Romero, suscribió el convenio en representación de la organización empresarial.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el convenio también contempla la instalación de mesas de trabajo y acciones de capacitación conjunta entre las dependencias y los prestadores de servicios afiliados.
La firma se realizó en el contexto del centenario de la CANACO SERVYTUR San Juan del Río, visible en el material de difusión del evento.