Gobierno y CANACO acuerdan regularizar licencias de bebidas alcohólicas en SJR

La colaboración permitirá orientar y asesorar a los afiliados de la cámara en trámites de licencias y permisos para venta, consumo, almacenaje o porteo de bebidas alcohólicas en el municipio.

Eric Gudiño Torres y Rocío Hernández Romero muestran el convenio firmado para regularizar licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río.

El convenio establece mecanismos de orientación y asesoría a los afiliados de la CANACO SERVYTUR en trámites de licencias y permisos de almacenaje, venta, consumo o porteo de bebidas alcohólicas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río (CANACO SERVYTUR) firmaron un convenio de colaboración para promover la regularización voluntaria de los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en el municipio.

El acuerdo, encabezado por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, establece mecanismos de orientación y asesoría a los afiliados de la cámara en los trámites para obtener licencias y permisos de almacenaje, venta, consumo o porteo de bebidas alcohólicas.

Directivos de la CANACO SERVYTUR San Juan del R\u00edo y representantes del Gobierno de Quer\u00e9taro en la firma del convenio de licencias de bebidas alcoh\u00f3licas. CANACO SERVYTUR y Gobierno de Querétaro en la firma del convenio de licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La presidenta de la CANACO SERVYTUR San Juan del Río, Rocío Hernández Romero, suscribió el convenio en representación de la organización empresarial.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el convenio también contempla la instalación de mesas de trabajo y acciones de capacitación conjunta entre las dependencias y los prestadores de servicios afiliados.

La firma se realizó en el contexto del centenario de la CANACO SERVYTUR San Juan del Río, visible en el material de difusión del evento.

gobierno canaco licencias bebidas alcoholicas

Reciente

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
México

FGR detiene a testigo del caso El Mayo Zambada por encubrimiento

Corrales estuvo presente cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos; enfrenta cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Funcionarios estatales y federales reunidos en sesión de la Mesa de Paz en sala institucional de Querétaro
Querétaro

Fuerzas de seguridad acuerdan estrategia conjunta para Querétaro en agosto

Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, el coordinador de la Guardia Nacional, el fiscal general del estado y el director de Protección Civil, entre otros.

Cédula del Protocolo ALBA de la Fiscalía de Querétaro con sello de localización sobre la ficha de búsqueda de la menor
Querétaro

Protocolo ALBA localiza a menor desaparecida en Querétaro capital

La Fiscalía General del Estado confirmó que la adolescente, quien había desaparecido en la colonia Centro de la capital, será valorada por personal médico y el equipo interdisciplinario.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la supervisión de la rehabilitación de la calle Rafael Ayala en el Centro de San Juan del Río
San Juan del Río

Municipio rehabilita calle Rafael Ayala en el Centro de San Juan del Río con 2.3 mdp

La obra incluye rehabilitación de redes de drenaje y agua potable, construcción de banquetas, señalética y empedrado húmedo; beneficiará a cerca de 150 personas.