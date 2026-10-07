Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El estado reforzará los controles sanitarios para el ingreso de ganado bovino, equino, ovino, caprino y otras especies ante la presencia del gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

Los requisitos no cambiarán, pero la dependencia fortalecerá la vigilancia y será más estricta en la revisión de los animales que lleguen a la entidad.

Los certificados deberán acreditar, desde el origen, que los animales están libres de gusano barrenador. También deberán incluir las certificaciones de brucelosis, tuberculosis y tratamientos garrapaticidas.

“Desde origen es donde ya debe de tener la garantía de lo que van a trasladar”, afirmó Anaya Aguilar.

Una vez en el estado, los animales serán revisados de nuevo en los recintos por inspectores del Gobierno del Estado, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Unión Ganadera y el Comité Estatal de Fomento Pecuario.

El funcionario indicó que la semana pasada había alrededor de 55 casos activos en la entidad, una cifra que puede variar.

En total se han acumulado más de mil casos oficiales en distintas especies, principalmente en bovinos y, en segundo lugar, en caninos.

La Sierra Gorda es la región con mayor incidencia: la plaga ingresó directamente por ahí y en la zona hay muchos bovinos en potreros.

Las autoridades atienden de inmediato los reportes que se presenten en cualquier municipio, con el fin de contener y controlar los casos.