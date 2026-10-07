Querétaro refuerza revisión de ganado por gusano barrenador

Los requisitos no cambian, pero el certificado debe acreditar desde el origen que los animales están libres de la plaga; en recintos habrá nueva revisión.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, habla sobre gusano barrenador en ganado de Querétaro

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, informó que Querétaro reforzará la revisión del ganado que ingrese al estado ante la presencia del gusano barrenador. Los certificados deberán acreditar desde el origen que los animales están libres de la plaga.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 07, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El estado reforzará los controles sanitarios para el ingreso de ganado bovino, equino, ovino, caprino y otras especies ante la presencia del gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

Los requisitos no cambiarán, pero la dependencia fortalecerá la vigilancia y será más estricta en la revisión de los animales que lleguen a la entidad.

Los certificados deberán acreditar, desde el origen, que los animales están libres de gusano barrenador. También deberán incluir las certificaciones de brucelosis, tuberculosis y tratamientos garrapaticidas.

“Desde origen es donde ya debe de tener la garantía de lo que van a trasladar”, afirmó Anaya Aguilar.

Una vez en el estado, los animales serán revisados de nuevo en los recintos por inspectores del Gobierno del Estado, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Unión Ganadera y el Comité Estatal de Fomento Pecuario.

El funcionario indicó que la semana pasada había alrededor de 55 casos activos en la entidad, una cifra que puede variar.

En total se han acumulado más de mil casos oficiales en distintas especies, principalmente en bovinos y, en segundo lugar, en caninos.

La Sierra Gorda es la región con mayor incidencia: la plaga ingresó directamente por ahí y en la zona hay muchos bovinos en potreros.

Las autoridades atienden de inmediato los reportes que se presenten en cualquier municipio, con el fin de contener y controlar los casos.

gobierno ganado productores sedea

Reciente

Sinuhé Piedragil Ortiz y Virginia Hernández Vázquez posan juntos; dan seguimiento a iniciativas juveniles de salud mental
Legislatura

Impulsan en Querétaro iniciativas de jóvenes sobre salud mental

La primera reunión con los jóvenes para revisar los avances de las iniciativas se realizará el 17 de octubre en el Congreso del Estado.

Tarjeta bancaria frente a validador de QroBús, sistema que restablece el pago con tarjetas en Querétaro
Editorial

Regresa el pago con tarjeta bancaria a QroBús en Querétaro

El director de la AMEQ detalló que la suspensión de prácticamente una semana respondió a la certificación de las terminales de pago.

Persona firma documento junto a libro con la palabra Testamento, alusiva al Mes del Testamento 2026 en Querétaro
Querétaro

Mes del Testamento en Querétaro cierra con 5,669 avisos

El incremento supera el 17% frente a los 4,823 testamentos realizados en el mismo periodo de 2025, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Hombre con chamarra azul marino habla ante un micrófono en una plaza; alerta por deslaves en la Sierra Gorda
Querétaro

Taludes saturados elevan riesgo de deslaves en la Sierra Gorda

De Pinal de Amoles hacia Ahuacatlán prácticamente todo el talud está inestable; la carretera federal 120 tiene curvas con zonas inestables.