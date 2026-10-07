Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La campaña “Septiembre, Mes del Testamento 2026” cerró con 5,669 avisos de testamento, informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

La cifra representa un incremento superior al 17% respecto de los 4,823 testamentos realizados durante el mismo periodo de 2025, destacó el funcionario.

Durante la campaña, el costo del testamento fue de 2,500 pesos.

Ese monto formó parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios de Querétaro.

Con ellas se buscó facilitar a la población el acceso al trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

Gudiño Torres señaló que la campaña tuvo como objetivo fomentar que las personas decidan de manera responsable sobre sus bienes.

A ello sumó la protección del patrimonio de las familias y la prevención de posibles conflictos a futuro.

El funcionario reconoció la participación de los notarios que se sumaron a la iniciativa y que, indicó, permitieron superar los resultados del año pasado.