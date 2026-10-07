Mes del Testamento en Querétaro cierra con 5,669 avisos

El incremento supera el 17% frente a los 4,823 testamentos realizados en el mismo periodo de 2025, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Persona firma documento junto a libro con la palabra Testamento, alusiva al Mes del Testamento 2026 en Querétaro

La campaña Septiembre, Mes del Testamento 2026 cerró en Querétaro con 5,669 avisos de testamento, más de 17% por encima de los 4,823 testamentos realizados en el mismo periodo de 2025. Durante la campaña, el trámite tuvo un costo de 2,500 pesos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 07, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La campaña “Septiembre, Mes del Testamento 2026” cerró con 5,669 avisos de testamento, informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

La cifra representa un incremento superior al 17% respecto de los 4,823 testamentos realizados durante el mismo periodo de 2025, destacó el funcionario.

Durante la campaña, el costo del testamento fue de 2,500 pesos.

Ese monto formó parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios de Querétaro.

Con ellas se buscó facilitar a la población el acceso al trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

Gudiño Torres señaló que la campaña tuvo como objetivo fomentar que las personas decidan de manera responsable sobre sus bienes.

A ello sumó la protección del patrimonio de las familias y la prevención de posibles conflictos a futuro.

El funcionario reconoció la participación de los notarios que se sumaron a la iniciativa y que, indicó, permitieron superar los resultados del año pasado.

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