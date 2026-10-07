Impulsan en Querétaro iniciativas de jóvenes sobre salud mental

La primera reunión con los jóvenes para revisar los avances de las iniciativas se realizará el 17 de octubre en el Congreso del Estado.

Sinuhé Piedragil Ortiz y Virginia Hernández Vázquez posan juntos; dan seguimiento a iniciativas juveniles de salud mental
  • Piedragil Ortiz se comprometió con los jóvenes a trabajar en conjunto para avanzar en las iniciativas sobre salud mental.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El diputado local en la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, se comprometió a realizar reuniones para avanzar en las iniciativas presentadas por los jóvenes ganadores de la Legislatura de Juventud 2026 y a presentar una iniciativa de ley en el Congreso del Estado, tras reunirse con la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez.

El encuentro con la titular de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE) tuvo como propósito dar continuidad a los trabajos de esas iniciativas.

Las iniciativas abordan el tema de salud mental.

Piedragil Ortiz se comprometió con los jóvenes a trabajar en conjunto y les dijo: “esta Legislatura es de ustedes. Tomen la palabra. Defiendan sus ideas”.

“Háganse escuchar y nunca olviden que cuando una generación joven participa, propone y levanta la voz, la democracia también rejuvenece y la esperanza encuentra futuro”, expresó.

La primera de esas reuniones, destinada a revisar los avances de las iniciativas, será con los jóvenes el 17 de octubre en el Congreso del Estado.

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