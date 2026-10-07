Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El diputado local en la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, se comprometió a realizar reuniones para avanzar en las iniciativas presentadas por los jóvenes ganadores de la Legislatura de Juventud 2026 y a presentar una iniciativa de ley en el Congreso del Estado, tras reunirse con la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez.
El encuentro con la titular de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE) tuvo como propósito dar continuidad a los trabajos de esas iniciativas.
Las iniciativas abordan el tema de salud mental.
Piedragil Ortiz se comprometió con los jóvenes a trabajar en conjunto y les dijo: “esta Legislatura es de ustedes. Tomen la palabra. Defiendan sus ideas”.
“Háganse escuchar y nunca olviden que cuando una generación joven participa, propone y levanta la voz, la democracia también rejuvenece y la esperanza encuentra futuro”, expresó.
La primera de esas reuniones, destinada a revisar los avances de las iniciativas, será con los jóvenes el 17 de octubre en el Congreso del Estado.