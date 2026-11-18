Querétaro, 18 de noviembre de 2026.— Los nuevos desarrollos de Querétaro deberían incluir la captación de agua de lluvia desde su diseño y destinarla a usos como los sanitarios y el riego.

Es lo que plantea la propuesta de iniciativa de ley en materia de cosecha de agua que presentó el diputado Antonio Zapata Guerrero.

Según explicó el legislador, la iniciativa propone que el agua potable, el agua tratada y el agua de lluvia corran por redes separadas.

También busca devolver agua al subsuelo mediante pozos de absorción, pisos filtrantes y estacionamientos permeables, para recargar el acuífero, “facilitando que haya pozos de absorción en el área urbana para que en el mediano y largo plazo se puedan recuperar los mantos freáticos”.

La propuesta combina obligaciones, plazos e incentivos. Los desarrolladores integrarían la captación en el proyecto y en el presupuesto de urbanización, mientras que las casas y edificios que ya existen y se adapten obtendrían una certificación de edificación sustentable.

Legisladores durante la presentación de la iniciativa en materia de cosecha de agua en el Poder Legislativo de Querétaro.

Los municipios tendrían un año para emitir sus reglamentos y, en el campo, se plantean canales y pequeños bordos con membrana para almacenar agua.

“Lo que buscamos con esta iniciativa es utilizar el vital líquido para el aprovechamiento ya sea urbano, familiar o agrícola, captando el agua de la lluvia y canalizándola”, expresó Zapata Guerrero.

Añadió que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de cada persona desde su propio espacio y no sólo depende de las autoridades.

El diputado sostuvo que la Ley General de Aguas permite no sólo usar el agua de lluvia, sino también captarla y filtrarla. “Es importante que incidamos y trabajemos con la ciudadanía para entender que el agua no debe correr, no debe desperdiciarse, tiene que almacenarse y darle un reúso”, señaló.

Mencionó como posibles destinos las áreas verdes, los parques, los jardines y, sobre todo, el uso en los domicilios.

Zapata Guerrero reconoció que ya hay esfuerzos en esta materia por parte de la Comisión Estatal de Aguas, del municipio de Corregidora y del fraccionamiento Pirámides, así como de algunas escuelas que captan lluvia en sus arcotechos.

Precisó que el reto no termina en la captación, sino que incluye el tratamiento del agua y el uso que se le dará.

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Guillermo Vega Guerrero, recordó que Querétaro es una entidad con alerta hídrica desde hace años y dijo que el tema debería volverse cultural.

Durante la conferencia se habló de la necesidad de crear una cultura del uso responsable del agua en Querétaro.

“Tenemos la obligación todos los entes de gobierno y los ciudadanos de crear, primero, la cultura del uso responsable del agua”, afirmó. Agregó que, aunque la propuesta pudiera parecer adelantada a su época, no lo es, y que con ella se busca establecer desde la ley un orden en la materia.

Para el mediano y largo plazo, Zapata Guerrero planteó como ideal un apoyo con cisternas subsidiadas: “Lo ideal sería generar una cultura y un apoyo en el mediano y largo plazo, con cisternas subsidiadas, con el objetivo de que las personas puedan en sus domicilios realizar las adaptaciones correspondientes”.

Recordó además que Querétaro sigue creciendo, por lo que los nuevos desarrollos, la ciudadanía y las distintas instancias deberían contemplar seriamente la captación y el reúso del agua.