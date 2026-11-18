Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Un operativo simultáneo de cateos de la Fiscalía General del Estado en la capital queretana terminó con 13 personas detenidas. Cuatro fueron capturadas por órdenes de aprehensión pendientes y una de ellas se cumplió en colaboración con autoridades de San Luis Potosí.
Las otras nueve personas fueron detenidas durante las diligencias por hechos relacionados con delitos contra la salud, resistencia de particulares, cohecho y posesión de armas de fuego. En total se aseguraron dos armas de fuego y sustancias con características de narcótico, entre ellas marihuana y metanfetamina.
En la ficha que difundió la Fiscalía, una de las personas detenidas aparece sin fotografía. Sus datos se protegen por tratarse de una persona adolescente.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID).
Los cateos se hicieron en las colonias Tecnológico, San Roque, España, La Popular, Latinoamericana, El Salitre y Santa Catarina. Forman parte del seguimiento a varias carpetas de investigación por delitos patrimoniales, contra la salud y otros ilícitos.
El despliegue terminó con siete inmuebles asegurados. Los agentes también encontraron seis vehículos de distintas marcas, dinero en efectivo en diversas cantidades, teléfonos y documentación, entre otros indicios. Todo ese material se integró a las investigaciones para que lo analice Servicios Periciales de la Fiscalía.
Despliegue nocturno de Sinergia por Querétaro.
Al frente del operativo estuvieron personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito (PID). Participaron la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y el Gabinete de Seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional.
La acción forma parte de Sinergia por Querétaro, la estrategia que une capacidades de investigación y operación para cumplir órdenes judiciales y perseguir delitos en el estado.
Las personas detenidas se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad, como establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.