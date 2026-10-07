Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revisará sus 77 unidades de cuidados intensivos neonatales en todo el país, luego de la muerte de varios recién nacidos en hospitales de Jalisco y Durango, casos que se encuentran bajo investigación.

La revisión no se limita a las entidades donde ocurrieron los decesos. Abarca la totalidad de las unidades neonatales con las que cuenta el instituto a nivel nacional.

El anuncio se da mientras una auditoría clínica independiente busca determinar si hubo fallas médicas, fallas administrativas o infecciones hospitalarias relacionadas con las muertes de los menores.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el propósito es identificar qué ocurrió y si existieron factores que pudieron prevenirse, y precisó que no se trata de anticipar responsabilidades antes de conocer los resultados.

La relevancia del ejercicio es nacional, pues busca detectar riesgos que pudieran repetirse en otras unidades especializadas en atención neonatal del instituto.

De acuerdo con información difundida por el IMSS, la auditoría comenzó como parte de las acciones para esclarecer los casos y revisar las condiciones de atención de los recién nacidos en las unidades médicas.