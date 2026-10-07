Regresa el pago con tarjeta bancaria a QroBús en Querétaro

El director de la AMEQ detalló que la suspensión de prácticamente una semana respondió a la certificación de las terminales de pago.

Tarjeta bancaria frente a validador de QroBús, sistema que restablece el pago con tarjetas en Querétaro

El pago con tarjetas de crédito y de débito se restablece en QroBús tras una suspensión de prácticamente una semana por la certificación de las terminales de pago, informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Alrededor de 12 mil personas al mes utilizan tarjetas bancarias para pagar sus viajes en el sistema.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 07, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El pago con tarjetas bancarias se restablece en el sistema de transporte público QroBús luego de una suspensión temporal, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Con ello vuelven a aceptarse las tarjetas de crédito y de débito.

Cuanalo Santos explicó que la suspensión derivó de un proceso de actualización tecnológica y de certificación de las terminales de pago.

La certificación, detalló, es un procedimiento que debe realizarse periódicamente para garantizar el funcionamiento de los dispositivos de cobro, razón por la cual la recepción de pagos con tarjetas se suspendió durante prácticamente una semana.

Actualmente, alrededor de 12 mil personas al mes utilizan tarjetas bancarias para pagar sus viajes en QroBús, indicó el funcionario.

Cuanalo Santos aclaró que la suspensión no implica ningún cambio de institución bancaria: fue exclusivamente una actualización tecnológica ligada a la certificación de las terminales.

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