Xalisco, Nayarit, 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit mantiene bajo procesamiento un predio de la localidad La Curva, en Xalisco, donde fueron localizados restos óseos, prendas de vestir y una fosa con cuerpos de reciente localización.

La fiscal general, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que las diligencias comenzaron el 3 de octubre y que integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas se incorporaron posteriormente a los trabajos de búsqueda y recuperación de indicios.

Entre los elementos encontrados se encuentra una estructura artesanal que, de acuerdo con la descripción presentada por la funcionaria, habría sido utilizada para incinerar cuerpos. También fueron recuperados fragmentos óseos en las inmediaciones de un riachuelo.

“Estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, declaró Heredia Verdugo al informar públicamente sobre las diligencias. La expresión corresponde a la caracterización realizada por la propia Fiscalía y las investigaciones deberán determinar el alcance de los hechos y el número de víctimas.

La autoridad informó además que en el mismo sitio es procesada una fosa con cuerpos que serían de reciente inhumación. Los restos recuperados deberán ser sometidos a estudios forenses y genéticos para establecer identidades y buscar posibles coincidencias con registros de personas desaparecidas.

Hasta este miércoles no se había informado oficialmente cuántas personas podrían estar representadas por los restos recuperados ni se habían divulgado identidades.

Integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit reportaron por su parte la recuperación de fragmentos óseos, piezas dentales, calzado, prendas, una mochila y parte de una maleta. El colectivo ha participado en la búsqueda junto con las autoridades.

El procesamiento del predio continúa y la Fiscalía deberá establecer mediante peritajes el número de víctimas, su identidad y las circunstancias en que los restos llegaron al lugar.