El Marqués, 23 Nov 2026.— Un incendio dentro de un establecimiento que almacenaba y clasificaba cartón, plástico, metales y residuos acumulados, en la comunidad de La Piedad, no dejó personas lesionadas, informó Protección Civil de El Marqués.

La corporación municipal precisó que el fuego se registró en el interior del inmueble y que su personal sigue con labores de remoción y enfriamiento. Estas tareas consisten en retirar el material quemado y bajar la temperatura de los restos que todavía humean.

Personal de emergencia retira material quemado en el almacén de La Piedad. Protección Civil El Marqués

En las fotografías que difundió la dependencia se ve a un bombero con equipo de respiración autónoma levantando material calcinado y a otro sobre una escalera, con una manguera, junto a un contenedor metálico, entre humo denso. Una de las imágenes muestra una techumbre de lámina vencida sobre restos humeantes, junto a construcciones de block.

Así quedó el interior del establecimiento donde se registró el incendio, en La Piedad. Protección Civil El Marqués

Protección Civil no ha informado la causa del incendio, la hora del reporte, la superficie afectada ni el nombre del establecimiento.