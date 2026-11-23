Pinal de Amoles, 23 Noviembre 2026.— Una camioneta derrapó por las condiciones del clima y quedó atravesada sobre ambos carriles de circulación en Pinal de Amoles. Ciudadanos llevaron al Centro de Salud a las dos mujeres que viajaban como acompañantes, informó la Coordinación de Protección Civil del municipio.
Los elementos de Protección Civil que atendieron el reporte revisaron al conductor en el lugar. La corporación no dio a conocer el estado de salud de ninguno de los tres ocupantes ni dijo si las acompañantes tenían lesiones.
El percance dejó aceite sobre el asfalto. Protección Civil y Seguridad Pública limpiaron el pavimento para evitar que otros vehículos tuvieran un accidente en el mismo punto.
Camioneta derrapa por mal clima y queda atravesada en Pinal de Amoles Protección Civil Pinal de Amoles
Las fotografías del percance muestran una camioneta pick up color plata recostada sobre un costado, con el pavimento mojado y neblina en el camino. En otra imagen la unidad aparece ya sobre sus ruedas, con el frente muy dañado.
Protección Civil de Pinal de Amoles pidió a los automovilistas extremar precauciones cuando conduzcan con lluvia.