Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El estado tendrá una semana con lluvias ligeras y temperaturas frescas, sobre todo en las mañanas y las noches, con mínimas de siete grados centígrados en Pinal de Amoles y San Joaquín, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Existe probabilidad de precipitaciones casi todos los días, con especial atención el miércoles y el jueves.

Entre el jueves y el viernes se esperan lluvias de ligeras a moderadas en la zona metropolitana, y las condiciones llegan acompañadas de temperaturas bajas por la influencia del frente frío número cuatro, que permanece estacionado en la región oriente del país, detalló el funcionario.

Amaya Torres dirigió una recomendación a quienes salen en esas horas:

“Vamos a seguir con temperaturas bajas, o sea, las noches y mañanas frescas. Hay que salir abrigados en la mañana o en la noche”, recomendó.

Para la zona metropolitana se estiman alrededor de 11 grados como temperatura mínima, cuatro menos que en Pinal de Amoles y San Joaquín.

Protección Civil continuará monitoreando las condiciones del clima y emitirá información a la ciudadanía conforme se actualicen los pronósticos. El coordinador pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales.