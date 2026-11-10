Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- México y Uruguay acordaron reactivar los mecanismos de su Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) y se comprometieron a celebrar tres comisiones pendientes y, después, el Consejo de Asociación Estratégica.
El compromiso surgió de la reunión entre la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, en el marco del 125 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Serur Smeke recibió a Csukasi durante la visita de trabajo que la viceministra realiza a México del 9 al 11 de noviembre. Las dos funcionarias repasaron la agenda bilateral, y la SRE destaca en su comunicado el excelente nivel de entendimiento y la afinidad de posiciones entre las partes.
Revisaron también los resultados de dos reuniones realizadas el 5 de octubre de 2026: la III Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias y la X Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica.
Para reactivar el AAE, México y Uruguay se comprometieron a celebrar las reuniones que están pendientes: la Comisión de Asuntos Políticos, la IX Reunión de la Comisión Administradora del TLC (CAECI) y la Comisión de Cooperación Educativa y Cultural. Una vez concluidas, tendrá lugar la III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica.
Ambas cancillerías continuarán impulsando la negociación y, en su caso, la firma de tres instrumentos: un memorando de entendimiento sobre cooperación consular, un acuerdo de seguridad social y un acuerdo de cooperación cultural, preservación y acceso al patrimonio digital.