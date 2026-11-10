México-Uruguay: cuatro reuniones reactivan Asociación Estratégica

La subsecretaria Raquel Serur Smeke recibió a la viceministra uruguaya Valeria Csukasi, quien visita el país del 9 al 11 de noviembre.

Dos mujeres posan entre las banderas de México y Uruguay frente a un fondo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la reunión sobre la Asociación Estratégica.

México y Uruguay celebraron 125 años de relaciones diplomáticas durante la visita de trabajo de la viceministra uruguaya.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- México y Uruguay acordaron reactivar los mecanismos de su Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) y se comprometieron a celebrar tres comisiones pendientes y, después, el Consejo de Asociación Estratégica.

El compromiso surgió de la reunión entre la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, en el marco del 125 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Serur Smeke recibió a Csukasi durante la visita de trabajo que la viceministra realiza a México del 9 al 11 de noviembre. Las dos funcionarias repasaron la agenda bilateral, y la SRE destaca en su comunicado el excelente nivel de entendimiento y la afinidad de posiciones entre las partes.

Revisaron también los resultados de dos reuniones realizadas el 5 de octubre de 2026: la III Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias y la X Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica.

Para reactivar el AAE, México y Uruguay se comprometieron a celebrar las reuniones que están pendientes: la Comisión de Asuntos Políticos, la IX Reunión de la Comisión Administradora del TLC (CAECI) y la Comisión de Cooperación Educativa y Cultural. Una vez concluidas, tendrá lugar la III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica.

Ambas cancillerías continuarán impulsando la negociación y, en su caso, la firma de tres instrumentos: un memorando de entendimiento sobre cooperación consular, un acuerdo de seguridad social y un acuerdo de cooperación cultural, preservación y acceso al patrimonio digital.

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