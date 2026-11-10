Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 42 por ciento con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: pasó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, el octubre más bajo desde 2015, informó el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, extendió la comparación al acumulado de enero a octubre: el promedio diario descendió 40 por ciento, de 3.72 a 2.22 víctimas, un mínimo desde 2015. Añadió que el robo de vehículo con violencia cayó 37 por ciento frente a octubre de 2025.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026 fueron detenidas 1,424 personas y se aseguraron 860 armas de fuego y 127,588 cartuchos. El Ejército y la Marina inhabilitaron 16 laboratorios y 12 áreas de concentración de metanfetaminas.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que seis operaciones estratégicas suman 12,249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 4 de noviembre de 2026, la Defensa registró 1,658 detenidos, 791 armas de fuego, 117,584 cartuchos, 1,657 artefactos explosivos improvisados, 2.5 toneladas de metanfetaminas y 74.6 toneladas de precursores químicos.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, describió un despliegue integral, flexible y escalonado en la región del Pacífico central con siete buques oceánicos, tres costeros, nueve embarcaciones, dos helicópteros, nueve drones, 61 vehículos, dos sistemas aéreos no tripulados de largo alcance y 1,300 elementos navales.

La Defensa entregó 1,870 armas en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; otras 392 están en proceso de entrega y adquisición.