Homicidio doloso diario baja de 3.48 a 2.03 con Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad presentó los resultados del Plan Michoacán: detenciones, armas aseguradas y el despliegue del Ejército y la Marina.

Mujer con saco azul claro y cinturón bordado en turquesa camina por un salón con puertas de madera oscura y columnas de piedra

El Gabinete de Seguridad reportó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 42 por ciento con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: pasó de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, el octubre más bajo desde 2015, informó el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, extendió la comparación al acumulado de enero a octubre: el promedio diario descendió 40 por ciento, de 3.72 a 2.22 víctimas, un mínimo desde 2015. Añadió que el robo de vehículo con violencia cayó 37 por ciento frente a octubre de 2025.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026 fueron detenidas 1,424 personas y se aseguraron 860 armas de fuego y 127,588 cartuchos. El Ejército y la Marina inhabilitaron 16 laboratorios y 12 áreas de concentración de metanfetaminas.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que seis operaciones estratégicas suman 12,249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 4 de noviembre de 2026, la Defensa registró 1,658 detenidos, 791 armas de fuego, 117,584 cartuchos, 1,657 artefactos explosivos improvisados, 2.5 toneladas de metanfetaminas y 74.6 toneladas de precursores químicos.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, describió un despliegue integral, flexible y escalonado en la región del Pacífico central con siete buques oceánicos, tres costeros, nueve embarcaciones, dos helicópteros, nueve drones, 61 vehículos, dos sistemas aéreos no tripulados de largo alcance y 1,300 elementos navales.

La Defensa entregó 1,870 armas en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; otras 392 están en proceso de entrega y adquisición.

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