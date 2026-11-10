ISSSTE detalla qué lleva un desayuno equilibrado en México

El ISSSTE sugiere combinar proteína, fibra y grasas saludables y recomienda el desayuno de forma especial a niñas, niños, adolescentes y personas con diabetes, entre otros grupos.

Mesa de madera con un desayuno completo: tazón de cereal con fruta, huevo en huevera, yogurt con frutos rojos, jugo de naranja y una taza de té.

Un buen desayuno no tiene que ser grande, pero sí equilibrado, sostiene el ISSSTE, que lo organiza en proteína, fibra y grasas saludables.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 10 de noviembre de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) planteó que un desayuno equilibrado no solo quita el hambre: con proteína, fibra y grasas saludables, sostuvo, enciende la energía, la concentración y el ritmo para el resto del día.

Empezar el día no es lo mismo que «aguantarlo», dijo el instituto en sus redes sociales: es activarlo. De ahí su insistencia en que no se trata de comer por costumbre, sino de darle al cuerpo lo que necesita para arrancar bien desde el primer momento.

El ISSSTE explica que, tras dormir varias horas sin comer, el cuerpo despierta en «modo ayuno» y lo que necesita es energía para arrancar; por eso lo describe como la comida más importante del día. La Secretaría de Salud federal coincide en que es la primera comida después de un largo periodo de ayuno y que antecede las horas de mayor actividad y gasto de energía.

Un buen desayuno, precisa el ISSSTE, no tiene que ser grande, pero sí equilibrado. Lo organiza en tres grupos: proteína (huevo, yogurt, queso, pollo, atún, frijoles y leche), fibra (fruta, avena, pan integral, verduras y linaza) y grasas saludables (aguacate, nueces, almendras y aceite de oliva).

El instituto reconoce que no todas las personas tienen el mismo apetito al despertar, pero lo considera especialmente recomendable para niñas, niños y adolescentes; personas con diabetes o alteraciones de glucosa; quienes realizan trabajo físico o tienen alta demanda mental; y personas con mareos o presión baja.

Para la población escolar, el ISSSTE ha señalado en su portal que el desayuno es primordial y que su falta obstaculiza el proceso de aprendizaje y el rendimiento en la escuela.

La Secretaría de Salud estima que dos de cada diez niños en México no desayunan y que los adolescentes hacen su primera comida hacia las diez de la mañana, aunque lo recomendado es una hora después de despertar.

Cuando se omite, el instituto enumera efectos por área. En el cerebro: cansancio mental, dificultad para concentrarse, «mente nublada» y menor memoria a corto plazo. En la energía: fatiga, menor rendimiento físico y poca motivación.

También señala que aumentan los antojos —hambre intensa más tarde, deseo de alimentos altos en azúcar o grasa y comer más rápido o en exceso— y que el cuerpo intenta compensar: aumenta la hormona del hambre (ghrelina), disminuye la sensación de saciedad y hay mayor probabilidad de elegir alimentos poco nutritivos.

Si omitirlo se vuelve hábito, el ISSSTE advierte mayor riesgo de resistencia a la insulina, peor control del apetito, posible aumento de peso y riesgo cardiovascular.

Un desayuno óptimo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, aporta entre 20 y 25 por ciento del requerimiento calórico diario y ayuda a lograr una ingesta adecuada de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas.

salud gobierno alimentación issste

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