Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Un hombre fue detenido por el delito de robo a transeúnte en la colonia San Pedrito Peñuelas, luego de un reporte recibido a través de un botón de asistencia ciudadana instalado sobre la avenida Belén.
Oficiales municipales, canalizados desde el Centro de Comando de la capital, implementaron un dispositivo de búsqueda para localizar al probable responsable.
El hombre habría corrido hacia la avenida Pie de la Cuesta, donde se le dio alcance.
Al trasladarse con la persona reportante, el ofendido reconoció y señaló al sujeto como el individuo que momentos antes le sustrajo sus pertenencias, por lo que fue detenido.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.