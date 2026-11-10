Botón ciudadano lleva a detenido por robo en Querétaro

Oficiales municipales alcanzaron al hombre en Av. Pie de la Cuesta tras un reporte desde Av. Belén; quedó a disposición de la Fiscalía estatal.

Hombre sin camisa, con el rostro difuminado y las manos atrás, junto a un oficial y una patrulla de la Policía Municipal, de noche

Un hombre fue detenido en San Pedrito Peñuelas tras un reporte por botón de asistencia ciudadana. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Un hombre fue detenido por el delito de robo a transeúnte en la colonia San Pedrito Peñuelas, luego de un reporte recibido a través de un botón de asistencia ciudadana instalado sobre la avenida Belén.

Oficiales municipales, canalizados desde el Centro de Comando de la capital, implementaron un dispositivo de búsqueda para localizar al probable responsable.

El hombre habría corrido hacia la avenida Pie de la Cuesta, donde se le dio alcance.

Al trasladarse con la persona reportante, el ofendido reconoció y señaló al sujeto como el individuo que momentos antes le sustrajo sus pertenencias, por lo que fue detenido.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.

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