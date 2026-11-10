Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizaron 12 cirugías de reemplazo total de rodilla en una jornada extraordinaria de Traumatología y Ortopedia, con la que el instituto avanza en la acción 10 de sus 12 acciones en 120 días, la de abatir el rezago quirúrgico.
Leonardo Urizaac Méndez Quiroz, médico traumatólogo y ortopedista adscrito al HGR No. 1, detalló que en la intervención participó un equipo multidisciplinario que colocó las prótesis de rodilla. Los procedimientos, dijo, se desarrollaron sin incidente alguno.
La jornada quirúrgica, explicó, tiene como objetivo optimizar los servicios médicos y mejorar la atención que se brinda a la población derechohabiente.
Méndez Quiroz resaltó la importancia de este tipo de cirugías para la calidad de vida de los pacientes: “los pacientes adultos mayores pueden retomar la movilidad e independencia, son más felices y mejoran su funcionalidad”, indicó.
La jornada responde a una estrategia orientada a fortalecer la atención médica de los derechohabientes y disminuir los tiempos de espera. Con estas acciones, el IMSS Querétaro refuerza la atención quirúrgica de Segundo Nivel y sus servicios de alta especialidad, con el objetivo de consolidar la atención integral de la población.
Tras la cirugía, el paciente permanece bajo vigilancia durante la hospitalización; después recibe seguimiento en consulta externa y rehabilitación, hasta ser dado de alta para retomar sus actividades cotidianas.