IMSS Querétaro coloca 12 prótesis de rodilla en una jornada

Los 12 reemplazos totales se hicieron en el Hospital General Regional No. 1, como parte de la acción 10 contra el rezago quirúrgico.

Integrantes del equipo quirúrgico trabajan junto a la mesa de instrumental durante la intervención.

La jornada extraordinaria de Traumatología y Ortopedia forma parte de la acción 10 de las 12 acciones en 120 días.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizaron 12 cirugías de reemplazo total de rodilla en una jornada extraordinaria de Traumatología y Ortopedia, con la que el instituto avanza en la acción 10 de sus 12 acciones en 120 días, la de abatir el rezago quirúrgico.

Leonardo Urizaac Méndez Quiroz, médico traumatólogo y ortopedista adscrito al HGR No. 1, detalló que en la intervención participó un equipo multidisciplinario que colocó las prótesis de rodilla. Los procedimientos, dijo, se desarrollaron sin incidente alguno.

La jornada quirúrgica, explicó, tiene como objetivo optimizar los servicios médicos y mejorar la atención que se brinda a la población derechohabiente.

Méndez Quiroz resaltó la importancia de este tipo de cirugías para la calidad de vida de los pacientes: “los pacientes adultos mayores pueden retomar la movilidad e independencia, son más felices y mejoran su funcionalidad”, indicó.

La jornada responde a una estrategia orientada a fortalecer la atención médica de los derechohabientes y disminuir los tiempos de espera. Con estas acciones, el IMSS Querétaro refuerza la atención quirúrgica de Segundo Nivel y sus servicios de alta especialidad, con el objetivo de consolidar la atención integral de la población.

Tras la cirugía, el paciente permanece bajo vigilancia durante la hospitalización; después recibe seguimiento en consulta externa y rehabilitación, hasta ser dado de alta para retomar sus actividades cotidianas.

salud imss queretaro gobierno

Reciente

Mujer con saco azul claro y cinturón bordado en turquesa camina por un salón con puertas de madera oscura y columnas de piedra
México

Homicidio doloso diario baja de 3.48 a 2.03 con Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad presentó los resultados del Plan Michoacán: detenciones, armas aseguradas y el despliegue del Ejército y la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe detrás de un podio con el escudo nacional, con una bandera de México a la izquierda y público en primer plano.
México

Homicidios dolosos bajan 50% y octubre es el más bajo desde 2015

El promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 a 43.4 casos entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tres elementos de seguridad de espaldas junto a una camioneta de la Policía Estatal Guanajuato y, al frente, el arma de fuego, los cartuchos útiles y otros objetos asegurados en Celaya.
Seguridad

Detienen a dos con un arma y 188 cartuchos útiles en Celaya

Según Juan Mauro González Martínez, la administración suma 1,009 armas de fuego y 37,446 cartuchos útiles asegurados al 31 de octubre de 2026.

Patrulla con tres polic\u00edas de pie en la caja, en una calle con comercios y un cami\u00f3n repartidor rojo al fondo
San Juan del Río

Acusan retraso del 911 por hombre tendido en San Juan del Río

Quienes pidieron apoyo aseguran que dos patrullas circularon por el lugar sin detenerse.