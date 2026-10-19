Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro benefició a 200 pacientes con procedimientos oftalmológicos durante su cuarta Jornada Quirúrgica de Catarata de 2026, realizada en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).
La cirugía es ambulatoria y no requiere hospitalización, precisó el director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal.
La jornada forma parte de las acciones para fortalecer la estrategia 2-30-100, orientada a optimizar los servicios médicos y mejorar la atención que el IMSS brinda a la población derechohabiente.
Sotelo Leal explicó que la catarata es la opacidad del cristalino que limita la visión.
Estas jornadas, señaló, permiten atender en menor tiempo a los pacientes que esperan una cirugía de catarata, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida, sobre todo en las personas adultas mayores.
Detalló que durante la cirugía se retira la opacidad del cristalino y se coloca un lente intraocular graduado de acuerdo con las necesidades visuales de cada paciente.
Francisco “N”, uno de los pacientes, reconoció el trabajo del personal de la UMAA y compartió su experiencia tras la intervención.
“Veía muy borroso, sobre todo en las noches. Limité mis actividades, como manejar, pero después de la cirugía confío en retomar mi vista y mis actividades cotidianas”, relató.