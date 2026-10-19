IMSS Querétaro beneficia a 200 pacientes en jornada de catarata

El director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal, señaló que estas jornadas permiten atender en menor tiempo a quienes esperan la operación.

Personal médico opera con microscopio quirúrgico durante la jornada de cirugía de catarata del IMSS en Querétaro

Durante la cirugía se retira la opacidad del cristalino y se coloca un lente intraocular graduado a cada paciente, detalló el director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal.

Foto: IMSS
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro benefició a 200 pacientes con procedimientos oftalmológicos durante su cuarta Jornada Quirúrgica de Catarata de 2026, realizada en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

La cirugía es ambulatoria y no requiere hospitalización, precisó el director de la UMAA, Édgar Leonardo Sotelo Leal.

La jornada forma parte de las acciones para fortalecer la estrategia 2-30-100, orientada a optimizar los servicios médicos y mejorar la atención que el IMSS brinda a la población derechohabiente.

Sotelo Leal explicó que la catarata es la opacidad del cristalino que limita la visión.

Estas jornadas, señaló, permiten atender en menor tiempo a los pacientes que esperan una cirugía de catarata, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida, sobre todo en las personas adultas mayores.

Detalló que durante la cirugía se retira la opacidad del cristalino y se coloca un lente intraocular graduado de acuerdo con las necesidades visuales de cada paciente.

Francisco “N”, uno de los pacientes, reconoció el trabajo del personal de la UMAA y compartió su experiencia tras la intervención.

“Veía muy borroso, sobre todo en las noches. Limité mis actividades, como manejar, pero después de la cirugía confío en retomar mi vista y mis actividades cotidianas”, relató.

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