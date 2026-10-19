México registró 8,439 defunciones por cáncer de mama en 2024

Fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos, y 99.2% de las defunciones correspondió a mujeres, según México, ¿cómo vamos?

Moño rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, que causó 8,439 muertes en México en 2024

México registró 8,439 defunciones por cáncer de mama en 2024, de acuerdo con México, ¿cómo vamos?; entre las mujeres de 50 años o más, solo 46.3% se realizó una mamografía en los dos años previos, según la ENASEM 2024.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 19, 2026
Ana Cecilia Márquez
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México, 19 Oct 2026.- México registró 8,439 defunciones por cáncer de mama en 2024, de acuerdo con datos de México, ¿cómo vamos?

Del total, 99.2% correspondió a mujeres. Con esa cifra, la enfermedad fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos durante ese año.

La detección muestra un rezago. Entre las mujeres de 50 años o más, solo 46.3% reportó haberse realizado una mamografía en los dos años previos, según la ENASEM 2024. Es decir, menos de la mitad.

Los datos se difunden en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre.

La detección oportuna sigue siendo el principal desafío para la salud pública. Requiere servicios accesibles, personal capacitado y mecanismos de referencia que permitan atender a tiempo los casos que lo ameriten.

Ante cualquier cambio en las mamas, corresponde acudir a valoración médica. La frecuencia de los estudios depende de la edad, los antecedentes y la indicación del personal de salud.

En octubre, distintas actividades de detección temprana se suman a la conmemoración en la región.

Las cifras forman parte de la agenda semanal de México, ¿cómo vamos? del 19 al 23 de octubre de 2026, con datos de la ENASEM 2024.

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