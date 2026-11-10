Detienen a dos con un arma y 188 cartuchos útiles en Celaya

Según Juan Mauro González Martínez, la administración suma 1,009 armas de fuego y 37,446 cartuchos útiles asegurados al 31 de octubre de 2026.

Tres elementos de seguridad de espaldas junto a una camioneta de la Policía Estatal Guanajuato y, al frente, el arma de fuego, los cartuchos útiles y otros objetos asegurados en Celaya.

Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron también presunta droga, una camioneta y dos teléfonos celulares en las inmediaciones del Eje Norponiente. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Celaya, Guanajuato, 10 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos en Celaya y quedaron asegurados un arma de fuego y 188 cartuchos útiles durante una intervención en las inmediaciones del Eje Norponiente, informó Juan Mauro González Martínez en una publicación en redes sociales.

En esa misma intervención, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron también presunta droga, una camioneta y dos teléfonos celulares.

La autoridad competente deberá definir la situación jurídica de los dos hombres.

El resultado se suma al balance acumulado desde el inicio de la administración: 1,009 armas de fuego, 1,257 cargadores y 37,446 cartuchos útiles asegurados, con corte al 31 de octubre de 2026, de acuerdo con el mismo mensaje.

González Martínez considera importantes esas cifras, pero también el trabajo detrás de cada una: recorridos, vigilancia, preparación y la intervención de mujeres y hombres que cumplen todos los días con su responsabilidad de proteger a la población.

Reconoce que “todavía hay mucho por hacer” y afirma que se mantiene la presencia policial en calles, caminos y comunidades, bajo la convicción de que la seguridad exige “constancia y resultados, no esfuerzos aislados”.

La publicación cierra con un llamado a la colaboración ciudadana: quien tenga información sobre alguna actividad delictiva puede denunciar de manera anónima al 089.

seguridad criminalidad sucesos guanajuato

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