Celaya, Guanajuato, 10 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos en Celaya y quedaron asegurados un arma de fuego y 188 cartuchos útiles durante una intervención en las inmediaciones del Eje Norponiente, informó Juan Mauro González Martínez en una publicación en redes sociales.
En esa misma intervención, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron también presunta droga, una camioneta y dos teléfonos celulares.
La autoridad competente deberá definir la situación jurídica de los dos hombres.
El resultado se suma al balance acumulado desde el inicio de la administración: 1,009 armas de fuego, 1,257 cargadores y 37,446 cartuchos útiles asegurados, con corte al 31 de octubre de 2026, de acuerdo con el mismo mensaje.
González Martínez considera importantes esas cifras, pero también el trabajo detrás de cada una: recorridos, vigilancia, preparación y la intervención de mujeres y hombres que cumplen todos los días con su responsabilidad de proteger a la población.
Reconoce que “todavía hay mucho por hacer” y afirma que se mantiene la presencia policial en calles, caminos y comunidades, bajo la convicción de que la seguridad exige “constancia y resultados, no esfuerzos aislados”.
La publicación cierra con un llamado a la colaboración ciudadana: quien tenga información sobre alguna actividad delictiva puede denunciar de manera anónima al 089.