Acusan retraso del 911 por hombre tendido en San Juan del Río

Quienes pidieron apoyo aseguran que dos patrullas circularon por el lugar sin detenerse.

Patrulla con tres polic\u00edas de pie en la caja, en una calle con comercios y un cami\u00f3n repartidor rojo al fondo

Al menos otras tres mujeres llamaron al 911 después del primer reporte, hecho alrededor de las 15:24 horas del lunes.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 10, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 10 de noviembre de 2026.- Habitantes del Centro denunciaron retrasos en la atención del 911 después de que un hombre permaneciera más de una hora tendido en la banqueta de la calle Allende, sin que, según quienes pidieron ayuda, llegara una unidad a auxiliarlo.

El primer llamado se hizo cerca de las 15:24 horas del lunes. Después, al menos otras tres mujeres que presenciaron la escena también marcaron al número de emergencias para pedir asistencia.

Pese a los reportes, los presentes no vieron llegar ninguna unidad en más de una hora. El hombre seguía sobre la acera. Señalaron además que dos patrullas pasaron por el lugar sin detenerse.

Hombre tendido sobre una banqueta, junto a la guarnici\u00f3n, con pantal\u00f3n beige, camisa azul y tenis blancos Un hombre permaneció más de una hora tendido en la banqueta de la calle Allende, según quienes pidieron apoyo al 911. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció en declaraciones de noviembre que la Policía Municipal enfrenta un déficit de elementos, con una reducción aproximada de 22% de su estado de fuerza en los últimos cinco años.

La situación provocó molestia entre quienes estaban en la zona, que cuestionaron los tiempos de respuesta cuando alguien necesita atención.

Una de las mujeres que llamó dijo que no sería un caso aislado. Cuando su hermano sufrió un infarto, relató, tampoco recibió atención oportuna al pedir ayuda por el 911, y la familia lo llevó en taxi a un hospital.

Los testimonios renuevan entre vecinos el cuestionamiento sobre la capacidad de los servicios de emergencia para responder a quien pide auxilio.

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