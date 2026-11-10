San Juan del Río, 10 de noviembre de 2026.- Habitantes del Centro denunciaron retrasos en la atención del 911 después de que un hombre permaneciera más de una hora tendido en la banqueta de la calle Allende, sin que, según quienes pidieron ayuda, llegara una unidad a auxiliarlo.

El primer llamado se hizo cerca de las 15:24 horas del lunes. Después, al menos otras tres mujeres que presenciaron la escena también marcaron al número de emergencias para pedir asistencia.

Pese a los reportes, los presentes no vieron llegar ninguna unidad en más de una hora. El hombre seguía sobre la acera. Señalaron además que dos patrullas pasaron por el lugar sin detenerse.

Un hombre permaneció más de una hora tendido en la banqueta de la calle Allende, según quienes pidieron apoyo al 911. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció en declaraciones de noviembre que la Policía Municipal enfrenta un déficit de elementos, con una reducción aproximada de 22% de su estado de fuerza en los últimos cinco años.

La situación provocó molestia entre quienes estaban en la zona, que cuestionaron los tiempos de respuesta cuando alguien necesita atención.

Una de las mujeres que llamó dijo que no sería un caso aislado. Cuando su hermano sufrió un infarto, relató, tampoco recibió atención oportuna al pedir ayuda por el 911, y la familia lo llevó en taxi a un hospital.

Los testimonios renuevan entre vecinos el cuestionamiento sobre la capacidad de los servicios de emergencia para responder a quien pide auxilio.