IA de la UAQ identifica puntos de congestión en Querétaro

Andrea Elizabeth Góngora Tun, del Doctorado en Ciencias de la Computación, trabaja con respaldo del FOPER y asesoría del doctor Hugo Jiménez Hernández.

Una mujer con chaleco verde claro y un hombre con chaleco azul marino posan frente a un edificio blanco con el logotipo de la UAQ

El prototipo de inteligencia artificial para movilidad urbana se encuentra en fase de validación funcional, de acuerdo con la UAQ.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 10, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Andrea Elizabeth Góngora Tun, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desarrolla un prototipo de inteligencia artificial que monitorea el flujo vehicular, registra trayectorias e identifica puntos de congestión en la ciudad de Querétaro, con el fin de generar información para las decisiones de movilidad urbana.

De acuerdo con la información difundida por la universidad, el sistema emplea algoritmos bioinspirados para analizar el comportamiento del tráfico y ubicar las zonas con mayor concentración de automóviles.

La UAQ busca impulsar herramientas tecnológicas aplicadas a problemáticas urbanas, en particular en movilidad y gestión del tránsito. En ese marco, los datos del prototipo pretenden apoyar estrategias para reducir el congestionamiento vial en la ciudad.

El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER) y con la asesoría del doctor Hugo Jiménez Hernández.

Por ahora, el prototipo se encuentra en fase de validación funcional. La universidad contempla que en el futuro pueda aplicarse en el sector público, aunque no ha informado una fecha de implementación.

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