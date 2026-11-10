Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Andrea Elizabeth Góngora Tun, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desarrolla un prototipo de inteligencia artificial que monitorea el flujo vehicular, registra trayectorias e identifica puntos de congestión en la ciudad de Querétaro, con el fin de generar información para las decisiones de movilidad urbana.

De acuerdo con la información difundida por la universidad, el sistema emplea algoritmos bioinspirados para analizar el comportamiento del tráfico y ubicar las zonas con mayor concentración de automóviles.

La UAQ busca impulsar herramientas tecnológicas aplicadas a problemáticas urbanas, en particular en movilidad y gestión del tránsito. En ese marco, los datos del prototipo pretenden apoyar estrategias para reducir el congestionamiento vial en la ciudad.

El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER) y con la asesoría del doctor Hugo Jiménez Hernández.

Por ahora, el prototipo se encuentra en fase de validación funcional. La universidad contempla que en el futuro pueda aplicarse en el sector público, aunque no ha informado una fecha de implementación.