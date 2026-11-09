San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Algunos bebederos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) en San Juan del Río muestran descuido.

El del Centro Cívico, donde se encuentra la Presidencia Municipal, tiene manchas de suciedad, residuos alrededor y una botella de PET sobre una de sus superficies para beber.

El estado del equipo apunta a que lo usan poco quienes acuden a la Presidencia. Los bebederos cumplen una función ecológica, la de promover el uso de envases reutilizables. La botella de PET apunta en sentido contrario.

Entre los bebederos instalados por el organismo hay otros con basura acumulada.

Botella de PET sobre una de las superficies del bebedero.

Un equipo sin limpieza abre una pregunta de salud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que bacterias, hongos y amibas pueden vivir y crecer en tuberías y en aparatos que usan agua, y que algunos de esos gérmenes pueden enfermar a las personas.

Sobre el agua de uso doméstico, los CDC advierten que, tras una semana o más sin usarla, los microorganismos acumulados en las tuberías pueden salir por la llave.

Una revisión de cerca de 70 estudios sobre dispensadores de agua, de investigadores de la Universidad Loma Linda, en California, encontró que esos equipos suelen tener más bacterias en su interior que el agua de la red municipal.

En muchos países, señalan, la red se vigila de forma constante y los dispensadores no están sujetos a la misma supervisión.

El riesgo es mayor para niños, adultos mayores y personas con defensas debilitadas. Más bacterias no significa que toda persona sana enferme.

Esos hallazgos describen los riesgos de los equipos sin mantenimiento; no establecen la calidad del agua de este bebedero.

Por eso se pide a JAPAM revisar el estado de los bebederos, verificar que funcionen adecuadamente y garantizar condiciones higiénicas para el uso de la ciudadanía.