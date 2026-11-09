San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El servicio médico y la farmacia del municipio superaron los 76 millones de pesos presupuestados para este año y cerrarán en unos 105 millones, de acuerdo con la proyección del secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña.

Al inicio de la administración, el rubro se calculaba entre 37 y 41 millones. El monto vigente quedó rebasado, explicó el funcionario, porque el gasto se ejerce en función de la necesidad de los pacientes.

Alcántara desglosó la proyección en unos 68 millones ejercidos a la fecha y 37 millones más entre amparos y cirugías.

Presentó las cifras como un cálculo aproximado: si crece el número de operaciones o su costo, el cierre podría ubicarse entre 120 y 130 millones.

Sobre las partidas que se afectan para cubrir la diferencia, remitió a la Secretaría de Finanzas, que decide los movimientos entre partidas;

"Administración solicita la suficiencia presupuestal según la necesidad. Algunas partidas de la propia Secretaría de Administración", añadió, tuvieron reducciones para solventar necesidades del municipio.

En cuanto al cierre del año para el personal, el secretario dijo que las prestaciones están mapeadas y presupuestadas, y que hasta ahora no hay ninguna alerta para cumplirlas.

El dato exacto del presupuesto de aguinaldos y fondo de ahorro estará en una semana, cuando concluya el cierre de nóminas. El pago se hará dentro de los plazos legales, antes de mediados de diciembre.