San Juan del Río suma 111 cirugías a trabajadores en 2026

Atiende 70 consultas de medicina general y unas 50 de especialidad al día; su farmacia del Centro Cívico surte entre 300 y 350 medicamentos diarios.

Atención médica a trabajadores y derechohabientes del municipio de San Juan del Río mediante el servicio de salud municipal.

El servicio médico municipal de San Juan del Río ha realizado 111 cirugías durante 2026 y tiene otras 43 proyectadas; la expectativa es cerrar el año con cerca de 200 intervenciones quirúrgicas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El servicio médico del municipio de San Juan del Río lleva 111 cirugías realizadas en 2026 y tiene 43 proyectadas, para un total de 154.

El cierre del año rondará las 200, informó el secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña.

Las 43 pendientes implican cerca de 10 millones de pesos. El costo de cada operación varía: una cirugía sencilla puede ser de 20 mil pesos y una muy compleja puede rondar los 2.5 millones.

"Las urgencias no esperan. Una apendicitis, por ejemplo, entra por urgencias y se opera de inmediato, aunque no estuviera programada", precisó.

Para las demás, explicó Alcántara, la fecha depende de dos factores. El médico: los preoperatorios, o un tratamiento previo, como el caso de un paciente que debió vacunarse contra COVID, esperar el periodo y actualizar su expediente antes de entrar a quirófano. Y el económico: contar con el presupuesto previsto para solventar la cirugía.

En consulta externa, el servicio atiende 70 consultas de medicina general al día, de lunes a sábado, y unas 50 de especialidad, de lunes a viernes.

La farmacia, ubicada en las instalaciones del Centro Cívico, surte entre 300 y 350 medicamentos diarios; el monto es variable, pues no cuesta lo mismo una aspirina que un medicamento oncológico.

El universo es de unos 5,000 derechohabientes, entre trabajadores de dos sindicatos, jubilados y policías. Solo entre los jubilados son 234 de un sindicato y 54 de otro, unas 300 personas con derecho al servicio médico.

Los padecimientos más comunes son la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cáncer. Hasta ahora el servicio se ha concentrado en la atención; dentro de poco, adelantó el secretario, la dirección lanzará programas preventivos.

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