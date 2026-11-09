San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El servicio médico del municipio de San Juan del Río lleva 111 cirugías realizadas en 2026 y tiene 43 proyectadas, para un total de 154.
El cierre del año rondará las 200, informó el secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña.
Las 43 pendientes implican cerca de 10 millones de pesos. El costo de cada operación varía: una cirugía sencilla puede ser de 20 mil pesos y una muy compleja puede rondar los 2.5 millones.
"Las urgencias no esperan. Una apendicitis, por ejemplo, entra por urgencias y se opera de inmediato, aunque no estuviera programada", precisó.
Para las demás, explicó Alcántara, la fecha depende de dos factores. El médico: los preoperatorios, o un tratamiento previo, como el caso de un paciente que debió vacunarse contra COVID, esperar el periodo y actualizar su expediente antes de entrar a quirófano. Y el económico: contar con el presupuesto previsto para solventar la cirugía.
En consulta externa, el servicio atiende 70 consultas de medicina general al día, de lunes a sábado, y unas 50 de especialidad, de lunes a viernes.
La farmacia, ubicada en las instalaciones del Centro Cívico, surte entre 300 y 350 medicamentos diarios; el monto es variable, pues no cuesta lo mismo una aspirina que un medicamento oncológico.
El universo es de unos 5,000 derechohabientes, entre trabajadores de dos sindicatos, jubilados y policías. Solo entre los jubilados son 234 de un sindicato y 54 de otro, unas 300 personas con derecho al servicio médico.
Los padecimientos más comunes son la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cáncer. Hasta ahora el servicio se ha concentrado en la atención; dentro de poco, adelantó el secretario, la dirección lanzará programas preventivos.